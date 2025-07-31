Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz maç takvimi belli oldu
31 Temmuz Perşembe günü oynanacak karşılaşmalar ve maç takvimi merak ediliyor. Bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu maçları oynanacak. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile rövanş mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu cevaplandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri sahne alacak. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.
31 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu
19:30 AEK Larnaca - Celje
20:00 Hacken - Anderlecht
20:30 CFR Cluj - Lugano
21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)
21:00 Utrecht - FC Sheriff
22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava
22:00 Sporting Braga - Levski Sofia
22:00 Hibernian - Midtjylland
UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu
19.00 Iberia -Levadia Tallinn
21.00 Differdange -The New Saints
21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana
18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC
19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg
19:00 Dila Gori - Riga FC
19:00 Sabah - Petrocub
19:00 Spaeri - Austria Wien
19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali
19:00 Györi ETO - Pyunik
19:00 FC Santa Coloma - Polessya
19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks
19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere
20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia
20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia
20:00 UNA Strassen - Dundee United
20:00 Milsami - Buducnost Podgorica
20:00 Zimbru - FC Astana
20:00 AIK - Paide Linnameeskond
20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic
20:30 Brondby - HB Torshavn
20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo