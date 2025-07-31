Bugün hangi maçlar var? 31 Temmuz maç takvimi belli oldu

31 Temmuz 2025 maç programı belli oldu. "Bugün hangi maçlar var?" sorusu cevaplandı. UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş mücadeleleri sahne alacak. Avrupa Ligi’nde Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak.

31 TEMMUZ 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi - 2. Eleme Turu

19:30 AEK Larnaca - Celje

20:00 Hacken - Anderlecht

20:30 CFR Cluj - Lugano

21:00 Shakhtar Donetsk - Beşiktaş (HT Spor)

21:00 Utrecht - FC Sheriff

22:00 Legia Varşova - Banik Ostrava

22:00 Sporting Braga - Levski Sofia

22:00 Hibernian - Midtjylland

UEFA Konferans Ligi - 2. Eleme Turu

19.00 Iberia -Levadia Tallinn

21.00 Differdange -The New Saints

21.30 Inter Escaldes-Olimpija Ljubljana

18:30 Spartak Trnava - Hibernians FC

19:00 Banga Gargzdai - Rosenborg

19:00 Dila Gori - Riga FC

19:00 Sabah - Petrocub

19:00 Spaeri - Austria Wien

19:00 HJK Helsinki - Arda Kardzhali

19:00 Györi ETO - Pyunik

19:00 FC Santa Coloma - Polessya

19:45 Nomme JK Kalju - St Patricks

19:45 AZ Alkmaar - Ilves Tampere

20:00 Universitatea Cluj - FC Ararat-Armenia

20:00 Torpedo Kutaisi - Omonia Nicosia

20:00 UNA Strassen - Dundee United

20:00 Milsami - Buducnost Podgorica

20:00 Zimbru - FC Astana

20:00 AIK - Paide Linnameeskond

20:30 Beitar Jerusalem - Sutjeska Niksic

20:30 Brondby - HB Torshavn

20:30 Universitatea Craiova - FK Sarajevo