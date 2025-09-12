Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu

12 Eylül 2025 maç takvimi ile oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolun ve basketbolda nefes kesen maçlar oynanacak. EuroBasket 2025'te Türkiye Yunanistan karşısında final için mücadele edecek. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi...

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA? A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşılaşacak. Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.