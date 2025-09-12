Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu
12 Eylül 2025 Cuma günü maç takvimi sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmaların saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler gözlerini günün maç takvimine çevirdi.
12 Eylül 2025 maç takvimi ile oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolun ve basketbolda nefes kesen maçlar oynanacak. EuroBasket 2025'te Türkiye Yunanistan karşısında final için mücadele edecek. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi...
TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşılaşacak.
Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.
12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
TFF 1. Lig
17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor
20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor
İSPANYA LA LİGA
22.00 Sevilla-Elche
FRANSA LİGUE 1
21.45 Marsilya-Lorient
ALMANYA BUNDESLİGA
21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt
BELÇİKA - PRO LİG
21.45 Standard Liege-Mechelen
SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG
18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah
18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm
21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh
İNGİLTERE - CHAMPİONSHİP
22.00 Ipswich Town-Sheffield United