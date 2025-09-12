Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

12 Eylül 2025 Cuma günü maç takvimi sporseverler tarafından yakından takip ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmaların saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek isteyenler gözlerini günün maç takvimine çevirdi.

12 Eylül 2025 maç takvimi ile oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Bugün futbolun ve basketbolda nefes kesen maçlar oynanacak. EuroBasket 2025'te Türkiye Yunanistan karşısında final için mücadele edecek. İşte, 12 Eylül 2025 Cuma bugünkü maçlar listesi...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE-YUNANİSTAN BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) yarı finalinde bugün Yunanistan ile karşılaşacak.

Arena Riga'da oynanacak müsabaka, saat 21.00'de TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 2. Resim

12 EYLÜL BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

TFF 1. Lig

17.00 Esenler Erokspor-Hatayspor

20.00 Bodrum FK-Adana Demirspor

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 3. Resim 

İSPANYA LA LİGA

22.00 Sevilla-Elche

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 4. Resim

FRANSA LİGUE 1

21.45 Marsilya-Lorient

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 5. Resim

ALMANYA BUNDESLİGA

21.30 Bayer Leverkusen-Eintracht Frankfurt

BELÇİKA - PRO LİG

21.45 Standard Liege-Mechelen

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? 12 Eylül 2025 maç takvimi belli oldu - 6. Resim

SUUDİ ARABİSTAN - PRO LİG

18.25 Al Ettifaq-Al Ahli Jeddah

18.25 Al Shabab Riyadh-Al Hazm

21.00 Al Ittihad-Jeddah-Al Fateh

İNGİLTERE - CHAMPİONSHİP

22.00 Ipswich Town-Sheffield United

