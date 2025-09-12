Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu paylaştı. 12 Eylül cuma gün boyu beklenen hava sıcaklıkları merak konusuydu, il il detaylar verildi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar yağmura hasret kaldı, "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusu en çok konuşulanlardan oldu. Peki İstanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin son raporunda yer alan o veriler...

TRAKYA VE KARADENİZ'E YAĞMUR UYARISI!

Son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin son raporunda bugün için İstanbul'da yağmur beklentisi yer almadı. İşte bazı illerde gün boyu beklenen hava sıcaklıkları;

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33