Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini

Bugün hava nasıl olacak, İstanbul'da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hava nasıl olacak, İstanbul&#039;da yağmur var mı? 12 Eylül hava durumu tahmini
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son hava durumu tahmini merak ediliyor. Vatandaşlar bugün hava nasıl, İstanbul'da yağmur var mı, Ankara ve İzmir hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı. İşte 12 Eylül Cuma il il gün boyu beklenen hava sıcaklıları tahmini...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son raporunu paylaştı. 12 Eylül cuma gün boyu beklenen hava sıcaklıkları merak konusuydu, il il detaylar verildi. Sıcaklardan bunalan vatandaşlar yağmura hasret kaldı, "Havalar ne zaman serinleyecek?" sorusu en çok konuşulanlardan oldu. Peki İstanbul'da yağmur var mı? İşte Meteoroloji'nin son raporunda yer alan o veriler... 

TRAKYA VE KARADENİZ'E YAĞMUR UYARISI!

Son tahminlere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI NASIL?

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin son raporunda bugün için İstanbul'da yağmur beklentisi yer almadı. İşte bazı illerde gün boyu beklenen hava sıcaklıkları;

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey çevreleri parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

Kaynak: Türkiye Gazetesi

43 yıllık firma iflasın eşiğinde! Türkiye'nin dev şirketi konkordato ilan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldı - HaberlerArka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? 12 Eylül Kanal D yayın akışı paylaşıldıAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak... - HaberlerAlmanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - HaberlerTürkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Kocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldı - HaberlerKocaeli'deki yangın söndürüldü mü? Son dakika Başiskele'de lojistik deposu alev aldıTürkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olur? - HaberlerTürkiye Yunanistan'ı yenerse finalde rakibi kim olur?Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevap - HaberlerHangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir ifade değildir? İşte Kim Milyoner Olmak İster’de doğru cevap
Sonraki Haber Yükleniyor...