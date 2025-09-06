Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu

Bugün İstanbul&#039;da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu
İstanbul'da 6 Eylül Cumartesi günü yağışlı havayla başladı. Bu hafta sonu açık hava etkinlikleri planlayanlar İstanbul'da yağmurun saat kaçta biteceği ve sıcaklıkları merak ediyor. İşte, 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminleriyle, İstanbul’da 6-7 Eylül 2025 hafta sonu yağışlı ve serin bir hava bekleniyor. Şehirde Cumartesi günü yerel sağanaklar etkili olacak. Peki, Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak?

BUGÜN İSTANBUL'DA SAAT KAÇA KADAR YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 6 Eylül 2025 Cumartesi günü için İstanbul tahminlerine göre, şehirde öğle saatlerinden itibaren yerel ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların akşam saat 20.00’a kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor. Özellikle öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında yağışların yoğunlaşabileceği belirtiliyor.

Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu - 1. Resim

6 EYLÜL 2025 İSTANBUL HAVA DURUMU

AKOM verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere ülkemizin kuzey ve orta bölgelerinde bugün Karadeniz üzerinden gelen serin hava etkili oluyor. 6 Eylül Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Sıcaklıklar 20 derece ile 26 derece arasında değişecek. Bugün İstanbul'da saat kaça kadar yağmur yağacak? 6 Eylül 2025 İstanbul hava durumu - 2. Resim

BU HAFTA SONU İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul’da 6-7 Eylül 2025 hafta sonu yağmur bekleniyor. Cumartesi günü sabah saatlerinden akşam 20.00’a kadar yerel gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Pazar günü ise yağışlar kısa süreli ve daha hafif geçecek. 

 

