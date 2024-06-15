Bugün Milletler Ligi’nde üçüncü maçı Türkiye ile Çin arasında olacak

VNL'de mücadele ederken ilk iki etap karşılaşmaları tamamlanmıştı. Son etap mücadeleleri ise Çin'de oynanıyorken karşılaşmaları yakından takip edenler bugün voleybol maçı var mı sorusuna cevap arıyor.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde yarışmaya devam ederken ilk etap Antalya, ikinci etap ABD ve son etap Çin'de gerçekleşiyor. Dün öğlen saatlerinde Dominik Cumhuriyeti ile mücadele eden takımımız bugün Çin ile karşılaşırken saat kaçta, ne zaman merak edildi. İşte maç takvimi 2024...

BUGÜN VOLEYBOL MAÇI VAR MI 15 HAZİRAN?

Bugünün maç takvimine göre Filenin Sultanları, 15.30'da Çin ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarında yayınlanırken son etabın 3. maçı oynanacak.

16 takımın mücadele ettiği ligde 3 hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde oynayacak.

Filenin Sultanları geçen sene şampiyon olmuştu.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya

Milli Takımımızın oynayacağı mücadeleler şöyle olacak:

Kadromuzda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş olacak.