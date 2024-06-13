Zehra Güneş, tedavisinin devam etmesi sebebiyle Milletler Ligi Dominik Cumhuriyeti maçının kadrosunda yer almadı

Voleybol maçında 13 Haziran: Milletler Ligi son etap karşılaşmalarında bugün Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti var

Voleybol maçında 13 Haziran: Milletler Ligi son etap karşılaşmalarında bugün Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti var

Milletler Ligi'nde ilk iki etap karşılaşmalarının tamamlanmasıyla beraber son etap mücadeleleri Tayland ile başladı. VNL'in ilk 2 haftasındaki 8 maçta 6 galibiyet alırken 3. haftada yarışmaya devam ediyor. TVF tarafından açıklanan kadroda yer almayan Zehra Güneş'in neden olmadığı merak edilirken sakat mı, neden oynamıyor soruları araştırıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, VNL son etap kadrosunu duyurdu. Cansu Özbay ve Elif Şahin pasör olarak görev alırken Zehra Güneş'in kadroda yer almaması gözlerden kaçmadı. Maçları yakından takip edenler ise Zehra Güneş neden yok merak ediyor. İşte son etapta maç kadrosunda yer alan oyuncular...

ZEHRA GÜNEŞ, DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇINDA NEDEN YOK, SAKAT MI?

Başarılı oyuncularımızdan biri olan Güneş, tedavisinin devam etmesi sebebiyle bu akşam oynanacak olan maçta forma giymeyecek. Güneş, sosyal medya hesabından sakatlığını şu notu düşerek paylaştı:

"Amerika etabı sırasında yaşadığım sakatlık nedeniyle hissettiğim üzüntüyü ve sonrasında yaşadığım şükran duygusunu paylaşmak istiyorum. Bu yaz için beklentilerimiz, hayallerimiz ortak. Şimdi daha iyi anlıyorum ki duygularımız da kalplerimiz de ortak.

İlk şoku atlattıktan sonra, hissettiğim güçlü sevgi ve sonsuz destek duygusu beni bambaşka duygulara götürdü.

Ne kadar teşekkür etsem, şükretsem azdır. Her geçen gün daha iyi oluyorum; İstanbul’da kendimi hızla toparlayacağıma ve Paris’te takımımla birlikte olacağıma yürekten inanıyorum. Dualarınız, güzel dilekleriniz için sonsuz teşekkür ederim. Paris’te görüşmek üzere!"

TVF tarafından açıklanan kadroda yer alan isimler ise şöyle oldu:

Pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş olacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2024

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya