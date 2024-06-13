Voleybol maçında 13 Haziran: Milletler Ligi son etap karşılaşmalarında bugün Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti var

Filenin Sultanları VNL'de mücadele ederken ilk 2 etap karşılaşmaları tamamlandı. Son etabın başlamasının ardından ise bugün voleybol maçı var mı sorusu gündeme geldi. Heyecanla takip edilen ligde 3. etap Hong Kong'da başladı. Maç kadrosunda kimler var araştırılırken, maç takvimi de gündeme geldi.

Milletler Ligi'nde 13 Haziran maç programı araştırılırken kadroda yer alan oyuncular da merak ediliyor. Filenin Sultanları, ilk mücadelesini 12 Haziran'da Tayland ile oynadı. Yakından takip edilen VNL'de bu akşam maç var mı, yok mu merak ediliyor. İşte fikstür...

BUGÜN FİLENİN SULTANLARI VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Milletler Ligi'nde 13 Haziran günü 3. etapta Filenin Sultanları, Dominik Cumhuriyeti ile 15.30'da mücadele edecek.

Takımımız, organizasyonun ilk 2 haftasındaki 8 maçta 6 galibiyet aldı. Hong Kong etabına 18 puan ve 5. sırada başlayan Filenin Sultanları, bu haftanın da sonunda ilk 8'de yer alırsa VNL finallerinde yer alacak.

FİLENİN SULTANLARI SON ETAP KADROSU

TVF'nin açıkladığı kadroya göre Zehra Güneş, tedavisinin devam etmesi sebebiyle forma giymeyecek.

Son haftanın kadrosunda pasörler Cansu Özbay ve Elif Şahin, pasör çaprazı Melissa Vargas, smaçörler Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt ve İlkin Aydın, orta oyuncular Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç ve Beyza Arıcı ile liberolar Gizem Örge, Simge Aköz ve Ayça Aykaç Altıntaş olacak.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MAÇ FİKSTÜRÜ

Son etapta oynanacak olan program şöyle:

12 Haziran Çarşamba:

Türkiye-Tayland

13 Haziran Perşembe:

Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi:

Çin-Türkiye

16 Haziran Pazar:

Türkiye-Brezilya