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Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Filenin Sultanları&#039;nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024
Filenin Sultanları, Voleybol, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli Takımımız VNL'de Türkiye'yi temsil etmeye devam ederken ilk etap maçları tamamlandı. İkinci etap ise ABD'de gerçekleşirken maç takvimi araştırıldı. Yakından takip edilen ligde oynanacak olan karşılaşmaların fikstürü haberimizdedir.

A Milli Kadın Takımı, Milletler Ligi'nde 1. etap karşılaşmalarını Antalya'da tamamlamasının ardından 2. etap karşılaşmalarına ABD'de başlıyor. Sporseverler ise maç takvimi 2024 araması yapıyor. Kiminle oynayacak sorusunun cevabına dair bilgiler...

Filenin Sultanları, Amerika'da ikinci etap karşılaşmalarına başladı. İşte 2. haftanın takvimi:

29 Mayıs

Türkiye - Almanya | 22.30 

31 Mayıs

Türkiye - Sırbistan | 03.30

1 Haziran

Güney Kore-Türkiye | 21.00

2 Haziran

ABD-Türkiye | 23.00

Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024 - 1. Resim

TVF tarafından açıklanan kadro ise şöyle oldu:

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

İlk haftada Milli Takımımız Japonya'ya 3-2 mağlup olurken, Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Antalya'da İtalya'ya 3-1 yenilen takım, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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