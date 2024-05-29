Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024

A Milli Kadın Takımı, Milletler Ligi'nde 1. etap karşılaşmalarını Antalya'da tamamlamasının ardından 2. etap karşılaşmalarına ABD'de başlıyor. Sporseverler ise maç takvimi 2024 araması yapıyor. Kiminle oynayacak sorusunun cevabına dair bilgiler...

Filenin Sultanları, Amerika'da ikinci etap karşılaşmalarına başladı. İşte 2. haftanın takvimi:

29 Mayıs

Türkiye - Almanya | 22.30

31 Mayıs

Türkiye - Sırbistan | 03.30

1 Haziran

Güney Kore-Türkiye | 21.00

2 Haziran

ABD-Türkiye | 23.00

TVF tarafından açıklanan kadro ise şöyle oldu:

Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.

İlk haftada Milli Takımımız Japonya'ya 3-2 mağlup olurken, Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Antalya'da İtalya'ya 3-1 yenilen takım, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.