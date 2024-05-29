Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi ikinci etap maç programı ve fikstürü 2024
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli Takımımız VNL'de Türkiye'yi temsil etmeye devam ederken ilk etap maçları tamamlandı. İkinci etap ise ABD'de gerçekleşirken maç takvimi araştırıldı. Yakından takip edilen ligde oynanacak olan karşılaşmaların fikstürü haberimizdedir.
A Milli Kadın Takımı, Milletler Ligi'nde 1. etap karşılaşmalarını Antalya'da tamamlamasının ardından 2. etap karşılaşmalarına ABD'de başlıyor. Sporseverler ise maç takvimi 2024 araması yapıyor. Kiminle oynayacak sorusunun cevabına dair bilgiler...
Filenin Sultanları, Amerika'da ikinci etap karşılaşmalarına başladı. İşte 2. haftanın takvimi:
29 Mayıs
Türkiye - Almanya | 22.30
31 Mayıs
Türkiye - Sırbistan | 03.30
1 Haziran
Güney Kore-Türkiye | 21.00
2 Haziran
ABD-Türkiye | 23.00
TVF tarafından açıklanan kadro ise şöyle oldu:
Orta Oyuncular: Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Tuğba İvegin, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş.
İlk haftada Milli Takımımız Japonya'ya 3-2 mağlup olurken, Hollanda'yı 3-1'lik skorla mağlup etti. Antalya'da İtalya'ya 3-1 yenilen takım, Fransa'yı 3-0'lık skorla mağlup etti.
Kaynak: Türkiye Gazetesi