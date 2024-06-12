A Milli Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde set vermeden kazandı!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hong Kong'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında oynadığı ilk maçta Tayland'ı 3-0 yendi. Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

Hong Kong'da gerçekleştirilen FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) 3. hafta ilk maçında A Milli Voleybol Takımımız Tayland ile karşılaştı.

9 MAÇTA 7 GALİBİYET

Hong Kong Coliseum'da oynanan mücadelenin ilk iki setini Türkiye 25-17 kazandı. Maçın üçüncü setinde de rakibini 25-17 mağlup eden milliler, karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu etapta Dominik Cumhuriyeti, Çin ve Brezilya ile karşılaşacak Filenin Sultanları, organizasyonda 9 maçta 7 galibiyet elde etti.

Türkiye, 3 hafta sonunda ilk 8'de yer alması halinde finallere katılma hakkı kazanacak.

A Milli Voleybol Takımı'nın sıradaki maçları şu şekilde:

13 Haziran Perşembe: 15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

15 Haziran Cumartesi: 15.30 Çin-Türkiye 1

6 Haziran Pazar: 12.00 Türkiye-Brezilya