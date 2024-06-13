A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni mağlup etti

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Son VNL şampiyonu milliler, cumartesi günü Çin ile karşılaşacak.

FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü haftasındaki ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaştı. Filenin Sultanları geriye düştüğü maçı kazanmasını bildi.

MİLLİLER GERİDEN GELDİ

Filenin Sultanları geriden geldiği maçta Dominik Cumhuriyeti'ni 17-25, 25-15, 25-17 ve 25-18'lık setlerle 3-1 mağlup etti. Böylece milliler, Hong Kong etabında çıktığı 2. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

SIRADAKİ RAKİP ÇİN

Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında 15 Haziran Cumartesi günü TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak.