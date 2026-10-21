Ekim ayının sonlarına yaklaşırken vatandaşlar ''Bugün yağmur var mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Son günlerde sel felaketlerine sebep olan sağanak yağışlar ise endişe verdi. MGM 21 Ekim hava durumu verilerinde Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını belirtirken Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak yağış beklentisi olduğunu paylaştı.

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Bugün yağmur var mı merakla araştırılırken 21 Ekim hava durumu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Rize, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağmur beklentisi sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Meteoroloji'nin 21 Ekim 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre kuzeydoğu kesimleri ile doğu bölgelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ve çevresindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilecek.

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

Edirne çevrelerinde de yerel yağış ihtimali bulunuyor. Ordu ve Artvin'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde gün içerisinde yağmur geçişleri bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda Diyarbakır ve Mardin'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

21 EKİM HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

ANKARA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 21°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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