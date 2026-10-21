Bugün yağmur var mı? 21 Ekim hava durumu
Ekim ayının sonlarına yaklaşırken vatandaşlar ''Bugün yağmur var mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Son günlerde sel felaketlerine sebep olan sağanak yağışlar ise endişe verdi. MGM 21 Ekim hava durumu verilerinde Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde güneşli ve parçalı bulutlu bir havanın etkili olacağını belirtirken Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı illerinde sağanak yağış beklentisi olduğunu paylaştı.
Bugün yağmur var mı merakla araştırılırken 21 Ekim hava durumu Meteoroloji tarafından paylaşıldı. Rize, Trabzon, Artvin, Erzurum, Kars, Van, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağmur beklentisi sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde ise Marmara başta olmak üzere bazı bölgelerde sis ve pus etkili olacak.
BUGÜN YAĞMUR VAR MI?
Meteoroloji'nin 21 Ekim 2026 tarihli hava tahmin raporuna göre kuzeydoğu kesimleri ile doğu bölgelerinde yerel sağanak geçişleri görülecek. Doğu Karadeniz kıyılarında ve çevresindeki bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış etkili olabilecek.
Edirne çevrelerinde de yerel yağış ihtimali bulunuyor. Ordu ve Artvin'in yanı sıra Doğu Anadolu'nun doğu kesimlerinde gün içerisinde yağmur geçişleri bekleniyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda Diyarbakır ve Mardin'de ise öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilecek.
21 EKİM HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Edirne çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde sis ve pus bekleniyor.
BURSA °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus bekleniyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu