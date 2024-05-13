Bugünün (13 Mayıs) maçlarına göre Mersin İY ile 1461 Trabzon 20.00'da karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken TFF 2. Lig play off karşılaşmalarında da serüven devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği liglerde bugün maç var mı, kimin merak ediliyor. 13 Mayıs'ta hangi mücadeleler var araştırılırken programı sizler için derledik.

Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan FB - GS derbisinin tarihi açıklanırken bugün oynanacak olan maçlar da araştırılmaya başlandı. Karagümrük ile Galatasaray'ın mücadelesinin ardından sarı kırmızılı ekip 99 puana ulaştı ve şampiyonluğunu ilan etmesi an meselesi. İşte günün fikstürü...

13 Mayıs gününün programı şöyle:

İtalya Serie A

Lecce – Udinese | 19.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Fiorentina – Monza | 21.45 | S Sport Plus, S Sport 2

TFF 2. LİG

Mersin İY – 1461 Trabzon | 20.00 | TFF Youtube kanalı

24 Erzincanspor – Iğdırspor | 20.00 | TFF Youtube

İngiltere Premier Lig

Aston Villa – Liverpool | 22.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV

İspanya La Liga

Barcelona – Real Sociedad | 22.00 | S Sport Plus, S Sport

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken dün akşam Galatasaray ile Karagümrük karşılaştı. 3-2'lik skorun ardından 99 puan ile lider olan GS, Fenerbahçe derbisini kazanır veya berabere bitirirse ilan edecek.

FB'nin ihtimalleri arasında ise sarı kırmızılıları mağlup etmek ve İstanbulspor'u yenmek olurken bir de rakibinin Konyaspor'a mağlup olması gerekecek.

İkili averaj sistemi kullanılırken puan eşitliği olur ise iki takımın arasından gerçekleşen mücadelelerin sonucuna bakılarak ikili averaj hesaplanacak. Puan ve gol averajı eşit sayıda olursa genel averaja bakılıyor ve hepsinin sonunda bir sonuç alınmaz ise fazla gol atan takım kazanmış sayılacak.

Lig'de güncel puan durumu şöyle: