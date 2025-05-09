Burak Pakkan kimdir, kaç yaşında? İstatistikleri, Fenerbahçe karnesi gündemde!

Burak Pakkan, bu akşam oynanacak Başakşehir Fenerbahçe maçını yönetecek. Süper Ligin 35. haftasında görev alan Burak Pakkan'ın istatistikleri ve Fenerbahçe karnesi merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu. Bu akşam oynanacak RAMS Başakşehir Fenerbahçe maçını Burak Pakkan yönetecek.

Kritik karşılaşma öncesinde Burak Pakkan'a dair bilgiler, hakemlik kariyeri, Fenerbahçe karnesi gündeme geldi.

BURAK PAKKAN KİMDİR?

Burak Pakkan, 6 Ocak 1989 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Çankaya Anadolu Lisesi'nde Almanca ağırlıklı olarak tamamlayan Pakkan, üniversite eğitimine ise Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde devam etti ve 2012 yılında mezun oldu.

HAKEMLİK KARİYERİ

Burak Pakkan, hakemlik kariyerine 2008 yılında başlamış olup, 2012 yılında bölgesel yardımcı hakem olarak terfi etmiştir. 2013 yılından itibaren 3,5 dönem boyunca bölgesel hakem olarak görev yapmış, 2016 yılında C Klasman hakemliğine, 2017 yılında ise MHK'nin düzenlediği Yetenekli Genç Hakem Kampı'na katılarak B Klasman hakemi olmuştur. 2018 yılında 1. Lig'de hakemlik yapmaya başlamış ve 2020 yılında Süper Lig'de görev almaya başlamıştır.

İSTATİSTİKLERİ

2008 yılında hakemliğe başlayan Burak Pakkan, bugüne kadar 132 maçta görev aldı. Bu maçlarda 740 kez sarı kart gösteren Pakkan, 27 kez ikinci sarı kart çıkarmış, 20 kırmızı kart göstermiş. 59 kez ise penaltı kararı vermiş.

FENERBAHÇE KARNESİ

Burak Pakkan, Fenerbahçe maçını bir kez yönetti. 2 Şubat 2025 tarihinde oynanan ve sarı lacivertlilerin 3-2 kazandığı Rizespor maçında 8 sarı kart, 1 tane ikinci sarı karttan kırmızı kart, 1 de kırmızı kart çıkarken bir kez de penaltı kararı alındı.