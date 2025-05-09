Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında puan kaybetmesi halinde Galatasaray'ın şampiyon olma ihtimali değerlendiriliyor. Süper Lig 35. haftada oynanacak Başakşehir FK - Fenerbahçe maçı, Süper Lig'in önemli anlarından biri olacak.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir FK, evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Galatasaray'ın 83 puanla zirvede olduğu ligde, Fenerbahçe Başakşehir ile berabere kalırsa Galatasaray şampiyon olur mu merak ediliyor.

FENERBAHÇE BAŞAKŞEHİR İLE BERABERE KALIRSA GALATASARAY ŞAMPİYON OLUR MU?

Fenerbahçe, Başakşehir FK ile berabere kalırsa puanını 76’ya yükseltecek ancak bu şampiyonluk yarışında lider Galatasaray’ın ekmeğine yağ sürebilir.

Eğer Galatasaray, 10 Mayıs’ta Trabzonspor deplasmanından 3 puanla dönerse puanını 86’ya çıkararak ligin bitimine 3 hafta kala 25. Süper Lig şampiyonluğunu garantileyecek.

BAŞAKŞEHİR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir FK-Fenerbahçe maçı, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak.

Maç, beIN SPORTS 1 kanalından yayınlanacak ve hakem Burak Pakkan tarafından yönetilecek. Yardımcı hakemler Volkan Narinç ve Candaş Elbil, VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

Karşılaşma, Süper Lig’in 35. haftasında şampiyonluk yarışını şekillendirecek en kritik mücadelelerden biri olarak futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.