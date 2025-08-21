Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?

Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ata Demirer’in yazıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Bursa Bülbülü çekim mekanları, filmin geçtiği dönem ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Bursu Bülbülü şarkılarını seslendiren isim ise merak edildi.

Hakan Algül’ün yönettiği, Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? merak ediliyor. 

BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bursa Bülbülü filminin çekimleri, Bursa, Bandırma ve Erdek’te gerçekleştirildi. Özellikle Erdek’in sahil şeridi ve doğal manzaraları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bandırma ve Erdek’in sakin kasaba havası, filmin dokusunu güçlendiriyor.

Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? - 1. Resim

BURSA BÜLBÜLÜ HANGİ YILLARDA GEÇİYOR?

Bursa Bülbülü, 1980’lerin Türkiyesi’nde geçiyor ve dönemin müzik kültürü, kaset çıkarma hayalleri ve sosyal hayatını komik bir dille ele alıyor.

Film, o dönemin arabesk ve pop müzik dünyasını, çay bahçelerindeki sahne performanslarını ve toplumsal dinamiklerini yansıtarak nostaljik bir atmosfer sunuyor.

Hikaye, Cengiz’in (Ata Demirer) bir kaset çıkarma hayali etrafında şekillenirken 1980’lerin renkli ama bir o kadar da zorlu müzik piyasasın anlatıyor.

Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? - 2. Resim

BURSA BÜLBÜLÜ ŞARKILARI KİM SESLENDİRİYOR?

Bursa Bülbülü filmindeki şarkılar, izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri. Cengiz karakterini canlandıran Ata Demirer, filmdeki birçok şarkıyı kendisi seslendirirken Özge Özacar’ın oynadığı Arzu karakterinin şarkıları ise müzisyen Melek Büyükçınar tarafından icra edildi. 

Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? - 3. Resim

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI

Cem Gelinoğlu

Özge Özacar

Tarık Papuçcuoğlu

Melek Baykal

Erkan Taşdöğen

Celil Nalçakan

Berkay Tulumbacı

Seda Türkmen

Bedir Bedir

Toygan Avanaoğlu

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'de felaket senaryosu... Durum vahim! Barajlar çatladı, milyonlar susuz kalacakUEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı - HaberlerUEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programıCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor? - HaberlerCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programıAntalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek? - HaberlerAntalya su kesintisi: ASAT tarafından liste paylaşıldı! Antalya'da sular saat kaçta gelecek?Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı - HaberlerZiraat Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman, yeni format nasıl? İşte katılacak takım sayısı21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var? - Haberler21 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi diziler var?
Sonraki Haber Yükleniyor...