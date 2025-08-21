Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?
Ata Demirer’in yazıp başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü bu akşam televizyon ekranlarına geliyor. Bursa Bülbülü çekim mekanları, filmin geçtiği dönem ve oyuncu kadrosu araştırılıyor. Bursu Bülbülü şarkılarını seslendiren isim ise merak edildi.
Hakan Algül’ün yönettiği, Ata Demirer, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar’ın başrollerini paylaştığı Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? merak ediliyor.
BURSA BÜLBÜLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?
Bursa Bülbülü filminin çekimleri, Bursa, Bandırma ve Erdek’te gerçekleştirildi. Özellikle Erdek’in sahil şeridi ve doğal manzaraları, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. Bandırma ve Erdek’in sakin kasaba havası, filmin dokusunu güçlendiriyor.
BURSA BÜLBÜLÜ HANGİ YILLARDA GEÇİYOR?
Bursa Bülbülü, 1980’lerin Türkiyesi’nde geçiyor ve dönemin müzik kültürü, kaset çıkarma hayalleri ve sosyal hayatını komik bir dille ele alıyor.
Film, o dönemin arabesk ve pop müzik dünyasını, çay bahçelerindeki sahne performanslarını ve toplumsal dinamiklerini yansıtarak nostaljik bir atmosfer sunuyor.
Hikaye, Cengiz’in (Ata Demirer) bir kaset çıkarma hayali etrafında şekillenirken 1980’lerin renkli ama bir o kadar da zorlu müzik piyasasın anlatıyor.
BURSA BÜLBÜLÜ ŞARKILARI KİM SESLENDİRİYOR?
Bursa Bülbülü filmindeki şarkılar, izleyicilerin en merak ettiği konulardan biri. Cengiz karakterini canlandıran Ata Demirer, filmdeki birçok şarkıyı kendisi seslendirirken Özge Özacar’ın oynadığı Arzu karakterinin şarkıları ise müzisyen Melek Büyükçınar tarafından icra edildi.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI
Cem Gelinoğlu
Özge Özacar
Tarık Papuçcuoğlu
Melek Baykal
Erkan Taşdöğen
Celil Nalçakan
Berkay Tulumbacı
Seda Türkmen
Bedir Bedir
Toygan Avanaoğlu