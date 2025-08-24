Bursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Bursa'nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi ) su kesintisi programının detaylarını paylaştı. Peki, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların geleceği saat bilgisini araştırmaya başladı.
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde arıza nedeniyle su verilmesinde geçici aksaklıklar yaşanıyor. Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna cevap aranıyor.
BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
24 Ağustos 2025 Pazar günü Bursa'ın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Osmangazi'nin Yiğitali, Hasanağa ve Kirazlı Mahallerinde sular 10:00, 18:00 ve 13:00'da gelecektir. Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'de 18:00'da su verilecektir.
BUSKİ SU KESİNTİSİ
OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ
Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/08/2025 20:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/08/2025 10:00
Kesim Tarihi: 23/08/2025 20:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Yiğitali Mahallesi ULUDAĞ YOLU Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 23.08.2025 Tarihinde 20:00 ile 24.08.2025 10:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular Bildirilen Zamandan Daha Önce Verilebileceğinden, Vatandaşların Tedbirli Olmaları ve Musluklarını Kontrollü Kullanmaları gerekmektedir.
NİLÜFER/ HASANAĞA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 25/08/2025 18:00
Kesim Tarihi: 22/08/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesi ve civarında 22.08.2025 - 25.08.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ/ KİRAZLI
Planlanan Başlangıç Tarihi: 23/08/2025 13:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/08/2025 13:00
Kesim Tarihi: 23/08/2025 13:00
Açıklama: OSMANGAZİ İLÇESİ; Kirazlı 1.Hoteller Bölgesi ve civarı Cadde ve Civarı, "ARIZA" çalışması Nedeniyle 23.08.2025 Tarihinde 13:00 ile 24.08.2025 13:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın Erken Tamamlanması Durumda Sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşların tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
OSMANGAZİ/ ALEMDAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 24/08/2025 02:45
Planlanan Bitiş Tarihi: 24/08/2025 12:00
Kesim Tarihi: 24/08/2025 02:45
Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi 4.Sümer Sokak ve civarı arıza nedeniyle 24.08.2025 tarihinde 02:45 ile 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır .Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
24 Ağustos 2025 Pazar günü Bursa'ın Karacabey ilçesinde henüz su kesintisi bilgisi BUSKİ tarafından paylaşılmamıştır. Anlık bilgi sahibi olmak için BUSKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edilmesi tavsiye ediliyor.