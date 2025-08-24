Bursa Karacabey su kesintisi: BUSKİ duyurdu, Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Bursa'nın iki ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, suların geleceği saat bilgisini araştırmaya başladı.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yapılan duyurulara göre, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde arıza nedeniyle su verilmesinde geçici aksaklıklar yaşanıyor. Bursa'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusuna cevap aranıyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

24 Ağustos 2025 Pazar günü Bursa'ın Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Osmangazi'nin Yiğitali, Hasanağa ve Kirazlı Mahallerinde sular 10:00, 18:00 ve 13:00'da gelecektir. Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'de 18:00'da su verilecektir.

OSMANGAZİ/ YİĞİTALİ