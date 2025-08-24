İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme çalışması nedeniyle Gebze'in iki ilçesinde su kesintisi yaşanacaktır. 24 Ağustos Pazar günü başlayan su kesintisiyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre Gebze’ni iki ilçeside su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSU su kesintisi programını araştırmaya başladı.
Bölgede yaşayan vatandaşlar ‘’Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?’’ sorusuna cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar...
GEBZE'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
İSU’nin resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre Gebze'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde 24 Ağustos Pazar günü su kesintisi yaşanıyor
Körfez'in 17 Ağustos Mahallesi'nde 09:40 itibarıyla şebeke arızası nedeniyle başlayan su kesintisi 11:00'a kadar devam edecektir.LÜTFİYE Mah. / GÖLCÜK
24 Ağustos 2025 Pazar günü Gölcük'ün Lütfiye Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi, 12:30'da sona erecek ve sular yeniden verilecektir.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin