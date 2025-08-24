İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre Gebze’ni iki ilçeside su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSU su kesintisi programını araştırmaya başladı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ‘’Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?’’ sorusuna cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar...

GEBZE'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSU’nin resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre Gebze'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde 24 Ağustos Pazar günü su kesintisi yaşanıyor

Körfez'in 17 Ağustos Mahallesi'nde 09:40 itibarıyla şebeke arızası nedeniyle başlayan su kesintisi 11:00'a kadar devam edecektir.LÜTFİYE Mah. / GÖLCÜK