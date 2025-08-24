Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İSU su kesintisi: Gebze&#039;de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İSU (Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) tarafından yapılan açıklamaya göre, şebeke yenileme çalışması nedeniyle Gebze'in iki ilçesinde su kesintisi yaşanacaktır. 24 Ağustos Pazar günü başlayan su kesintisiyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) su kesintisi programına göre Gebze’ni iki ilçeside su kesintisi yaşanıyor. Sabah saatlerinden itibaren musluklarından su akmayan vatandaşlar İSU su kesintisi programını araştırmaya başladı.

Bölgede yaşayan vatandaşlar ‘’Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?’’ sorusuna cevap arıyor. İşte tüm ayrıntılar...

İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 1. Resim

GEBZE'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?

İSU’nin resmi sayfası üzerinden yaptığı açıklamaya göre Gebze'nin Körfez ve Gölcük ilçelerinde 24 Ağustos Pazar günü su kesintisi yaşanıyor

İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 2. Resim

Körfez'in 17 Ağustos Mahallesi'nde 09:40 itibarıyla şebeke arızası nedeniyle başlayan su kesintisi 11:00'a kadar devam edecektir.LÜTFİYE Mah. / GÖLCÜK

İSU su kesintisi: Gebze'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - 3. Resim
 
24 Ağustos 2025 Pazar günü Gölcük'ün Lütfiye Mahallesi'nde şebeke arızası nedeniyle yaşanan su kesintisi, 12:30'da sona erecek ve sular yeniden verilecektir.
 
Kaynak: Türkiye Gazetesi

Aktif fay hattından 'hayat' fışkırdı, 'bu kadarını beklemiyordum' dedi! Yaptırdığı çeşmeye vefat eden kızının adını verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Mustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladı - HaberlerMustafa Özkaya neden öldü? Atakan Özkaya babasını son yolculuğuna uğurladısonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama - Haberlersonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulamaMersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu? - HaberlerMersin'de kaza son dakika! Ölenlerin kimlikleri belli oldu mu?Halit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldi - HaberlerHalit Yukay bulundu mu? Kayıp iş insanından 19 gün sonra haber geldiFulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerFulham-Manchester United maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Altay Bayındır ilk 11'de bekleniyor!Trabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı! - HaberlerTrabzonspor-Antalyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Maç kadrosu muhtemel ilk 11 açıklandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...