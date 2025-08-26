Bursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştı
26 Ağustos Bursa su kesintisi listesi, özellikle Nilüfer ilçesinde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. BUSKİ'nin resmi açıklamasına göre, Gemlik, Osmangazi, Karacabey gibi ilçelerde gerçekleştirilen altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacak. "26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak?" sorusu gündeme geldi.
BURSA GÜNLÜK SU KESİNTİLERİ
BUSKİ, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları güncel su kesintisi listesini paylaştı. Buna göre, 26 Haziran 2025 tarihinde Bursa'nın şu ilçelerinde su kesintisi yaşanacaktır;
GEMLİK/ DR.ZİYA KAYA
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 13:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 10:00
Açıklama: Süperonline yaptığı çalışma sebebiyle ana hatta zarar verilmiştir.Ana hat bakım onarım çalışması yapılmaktadır
GEMLİK/ ORHANİYE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 14:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 10:00
Açıklama: Süperonline yaptığı çalışma sebebiyle ana hatta zarar verilmiştir.Ana hat bakım onarım çalışması yapılmaktadır.
KARACABEY/HÜDAVENDİGAR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 10:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 19:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 10:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Hüdavendigar, Selimiye, Mamuriyet, Esentepe, Saadet ve Hamidiye Mahallelerinde şebeke arızası 26.08.2025 tarihinde Salı günü 10:00-19:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
KARACABEY/ BAYRAMDERE
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 18:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 09:00
Açıklama: Karacabey İlçesi Bayramdere Mahallesi Yeniköy Mevkiinde 26.08.2025 tarihinde Salı günü 09:00-18:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
YILDIRIM/ ŞİRİNEVLER
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 11:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 14:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 11:00
Açıklama: YILDIRIM İLÇESİ; C3 _ D-24 Alt Bölgesinde Bulunan, Şirinevler Mahallesi B-42.Sokak Ve Civarı "ARIZA" Çalışması Nedeniyle 26.08.2025 Tarihinde 11:00 ile 14:00 Saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır.
İNEGÖL/HUZUR
Planlanan Başlangıç Tarihi: 22/08/2025 09:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 02/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 22/08/2025 09:00
Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Isletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Inegöl ilçesi Huzur Mahallesi ve civarında 22.08.2025 - 02.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
MUSTAFAKEMALPAŞA/ LALAŞAHİN
Planlanan Başlangıç Tarihi: 27/08/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 05/09/2025 18:00
Kesim Tarihi: 27/08/2025 09:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Lalaşahin, Atariye, Şerefiye, Cumhuriyet, Hamzabey, Vıraca, Yüzbaşı Sabri Bey, Şeyh Müftü Selimiye ile Fevzidede Mahalleleri ve civarında 27.08.2025 - 05.09.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
NİLÜFER/ 29 EKİM
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 10:10
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 12:10
Kesim Tarihi: 26/08/2025 10:10
Açıklama: Nilüfer ilçesi; C4 B - 64 Alt Bölgesinde bulunan, 29 Ekim Mahallesi 501 Sokak ve civarı, "ARIZA" nedeniyle 26.08.2025 tarihinde 10:10 ile 12:10 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
NİLÜFER/ BALAT
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 08:00
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 20:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 08:00
Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Balat Mahallesi Faruk Baykal Caddesi , Ahi Evran Sokak ve Sıhhiye Caddesi arasında kalan bölgede 26.08.2025 tarihinde 08.00-20:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
OSMANGAZİ/ ALAŞARKÖY
Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 09:30
Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 14:00
Kesim Tarihi: 26/08/2025 09:30
Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_K_Alasar_Gec Alt bölgesinde bulunan Alaşarköy Mahallesi Ata Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 26.08.2025 Tarihinde 09:30 ile 14:00 saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
