Bursa su kesintisi: 26 Ağustos Bursa'nın hangi ilçelerinde su kesintisi olacak? BUSKİ listeyi paylaştı

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 14:00

Kesim Tarihi: 26/08/2025 09:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_K_Alasar_Gec Alt bölgesinde bulunan Alaşarköy Mahallesi Ata Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 26.08.2025 Tarihinde 09:30 ile 14:00 saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

OSMANGAZİ/ ALAŞARKÖY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26/08/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 26/08/2025 14:00

Kesim Tarihi: 26/08/2025 09:30

Açıklama: Osmangazi İlçesi C4_K_Alasar_Gec Alt bölgesinde bulunan Alaşarköy Mahallesi Ata Sokak Ve Civarı Arıza Nedeniyle 26.08.2025 Tarihinde 09:30 ile 14:00 saatleri Arasında Su Kesintisi Yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.