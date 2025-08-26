MESKİ su kesinti listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Erdemli, Silifke, Toroslar, Yenişehir su kesintisi sorgulama...

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), bugün (26 Ağustos 2025) çeşitli ilçelerde su kesintilerinin gerçekleşeceğini açıkladı.

Ana hat, şebeke, isale hattı arızası gibi nedenlerle, Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

26 AĞUSTOS MESKİ SU KESİNTİ LİSTESİ

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Mersin'in Erdemli, Silifke, Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana hat, şebeke, isale hattı arızalarından kaynaklı sular kesilmiştir.

Mersin'de suların ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler MESKİ'nin resmi internet adresi üzerinden giriş yaparak bilgi sahibi olabilir.