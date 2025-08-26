MESKİ su kesinti listesi! Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? Erdemli, Silifke, Toroslar, Yenişehir su kesintisi sorgulama...
Kaynak: Türkiye Gazetesi
MESKİ su kesintisi programı ilçe ilçe duyurdu. 26 Ağustos Salı Mersin'in Erdemli, Silifke, Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanıyor. Peki, Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, MESKİ su kesinti listesi...
Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ), bugün (26 Ağustos 2025) çeşitli ilçelerde su kesintilerinin gerçekleşeceğini açıkladı.
Ana hat, şebeke, isale hattı arızası gibi nedenlerle, Erdemli, Silifke, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinde belirli bölgelerde su kesintisi uygulanacak. Bölgede yaşayan vatandaşlar, "Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
26 AĞUSTOS MESKİ SU KESİNTİ LİSTESİ
- ERDEMLİ - TIRTAR
- SİLİFKE - SAYAĞZI
- AKDENİZ - CİVANYAYLAĞI, DİKİLİTAŞ
- SİLİFKE - ATAKENT
- TARSUS - GÜLEK
- ÇAMLIYAYLA - BELÇINAR, ÇAYIREKİNLİĞİ, CUMAYAKASI, FAKILAR, KALE, KORUCAK
- TOROSLAR - KAYRAKKEŞLİ
- YENİŞEHİR - 50. YIL, DENİZ, KUZEYKENT, LİMONLUK, MENTEŞ
- TOROSLAR - GÜZELYAYLA
- AKDENİZ - ANADOLU, CUMHURİYET, KAZANLI
MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?
Mersin'in Erdemli, Silifke, Akdeniz, Tarsus, Çamlıyayla, Toroslar, Yenişehir ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Ana hat, şebeke, isale hattı arızalarından kaynaklı sular kesilmiştir.
Mersin'de suların ne zaman geleceği hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler MESKİ'nin resmi internet adresi üzerinden giriş yaparak bilgi sahibi olabilir.
MERSİN SU KESİNTİSİ SORGULAMA
