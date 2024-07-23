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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fabrikada çıkan yangında müdahale devam ediyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa, Yangın, Kağıt Fabrikası, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

23 Temmuz günü Bursa'da çıkan yangınla beraber dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşlar endişelendi. İtfaiye ekiplerinin sevk edildiği yangın yerinde söndürme çalışmaları devam ederken Bursa'da son dakika yangın söndürüldü mü araştırıldı.

Bursa'da kağıt fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Sabah saatlerinde çıkan yangınla beraber yükselen dumanlar vatandaşı endişelendirirken Bursa'da yangın nerede, neden çıktı merak edildi.

BURSA KAĞIT FABRİKASINDA SON DAKİKA YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

23  Temmuz günü 09.30 civarında çıkan yangın Yıldırım ilçesinin Vakıf Mahallesi’ndeki kağıt ve elyaf üretimi yapan 2 ayrı fabrikada çıkarken ekipler olay yerine sevk edildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fabrikada çıkan yangında müdahale devam ediyor - 1. Resim

İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Bursa Emniyetinin TOMA ve Tarım Aş'nin sulama tankerleri de söndürme işlemlerine dahil olurken sabah saatlerinde başlayan yangın kısa süre içerisinde büyüdü.

Yangının sıçraması ihtimaline karşın çevredeki evler tahliye edilirken olay yerine ekipler sevk edildi. 

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde fabrikada çıkan yangında müdahale devam ediyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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