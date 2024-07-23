Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf fabrikasında yangın! Ekipler seferber oluyor

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kağıt ve elyaf üretiminin yapıldığı fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sebebiyle çevredeki evler boşaltılırken; yangına itfaiye araçlarının yanında Toplumsal olaylara müdahalede kullanılan Bursa Emniyeti'nin TOMA ve Tarım A.Ş.'nin sulama tankerleri de müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, saat 10.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Vakıfköy Mahallesi'nde geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı.

Hammaddeler kısa sürede tutuştu ve alevler büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etse de alevler çevredeki kağıt, tekstil, köpük olmak üzere 4 fabrikaya sıçradı.

Fabrikaların yanındaki tüm evler de tedbir amacıyla boşaltıldı. Çevik kuvvetin toma araçlarının yanısıra, Tarım A.Ş.'nin sulama tankerleri ve itfaiye ekiplerinin hem karadan hem de 40 metrelik merdivenle havadan müdahalesi sürüyor.

Trafik ekipleri de yoğunluk sebebiyle Vakıfköy'e söndürme ve görevli ekipler haricinde girişi yasakladılar.

Yangın nedeniyle yükselen duman kentin birçok noktasından görüldü.

Bir kişi bölgedeki binanın çatısından alevlere müdahale eden itfaiye erini, hortumla su tutarak sıcaktan etkilenmemesine çalıştı.