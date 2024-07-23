Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
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İstanbul Avcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.
EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR
Tahtakale Mahallesi'ndeki metal geri dönüşüm sahası olarak kullanılan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun dumanlar çevreden görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.
İŞLETME BUGÜN KAPALIYMIŞ
Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenildi.
Düzenleyen: Türkiye Gazetesi - Gündem