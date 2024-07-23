Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 23 Temmuz 2024 11:58 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 12:45 - Güncelleme:

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İstanbul Avcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.