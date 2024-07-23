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Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor

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Avcılar&#039;da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor
Yangın, Itfaiye, Haber

Gündem Haberleri

İstanbul Avcılar'da bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangında zaman zaman patlamalar yaşanıyor.

EKİPLER ALEVLERE MÜDAHALE EDİYOR

Tahtakale Mahallesi'ndeki metal geri dönüşüm sahası olarak kullanılan hurdalık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor - 1. Resim

Çok sayıda ilçeden itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirildiği yangının oluşturduğu yoğun dumanlar çevreden görüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışması sürüyor.

İŞLETME BUGÜN KAPALIYMIŞ

Söz konusu işletmenin bugün kapalı olduğu öğrenildi.

Avcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın! Patlama sesleri geliyor - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
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