Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 2027 tarihi netleşti. Sınav tarihinin açıklanmasıyla birlikte gözler başvuru sürecine çevrildi. Peki, Bursluluk başvuruları ne zaman başlayacak, İOKBS başvurusu nasıl yapılacak?

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5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak bursluluk sınavı için geri sayım sürüyor. 2027 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 25 Nisan 2027 Pazar günü yapılacak.

2027 BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAR?

2026 İOKBS başvuruları 9 Şubat ile 11 Mart tarihleri arasında alındı. Sınav, 26 Nisan 2026’da gerçekleştirildi. 2027 İOKBS için de başvuru sürecinin şubat ayında başlaması bekleniyor.

Bursluluk başvuruları ne zaman? İOKBS sınav tarihi belli oldu

BURSLULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yurt içindeki öğrencilerin başvuruları "www.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr" internet adreslerinden alınacak. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı T.C. vatandaşı öğrenciler sistem üzerinden, KKTC vatandaşı öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvurularını yapabilecek. "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sürecin ayrıntıları duyurulacak.

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