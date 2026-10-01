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Bursluluk parası ne zaman yatar? MEB İOKBS açıklaması

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Bursluluk parası ne zaman yatar? MEB İOKBS açıklaması
Başlık ResmiBursluluk parası ne zaman yatar? MEB İOKBS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nı (İOKBS) kazanan öğrenciler burs ödeme takvimine dair ayrıntıları merak ediyor. İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) burs ücretleri, memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak güncelleniyor. Peki, bursluluk parası ne zaman yatar?

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Ekim ayının ilk günlerinde İOKBS (İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı) ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. İlk kez burs alacak olan öğrenciler takvimin ayrıntısını merak ediyor. Bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödeniyor.

Bursluluk parası ne zaman yatar? MEB İOKBS açıklaması
Başlık ResmiBursluluk parası ne zaman yatar? MEB İOKBS açıklaması

BURS ÖDEME AÇIKLAMASI

2026 Bursluluk parasının ne zaman ödenmeye başlanacağına ilişkin detaylar MEB tarafından hazırlanan kılavuzda yer almıştı. Yayımlanan kılavuzda; "Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir. Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilere ayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz. " ifadelerine yer verildi.

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN KESİLİR?

Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesine göre yapılacaktır.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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