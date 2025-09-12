Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman? Rakibi araştırılıyor...

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Hindistan'dan Zareen Nikhat'ı yenerek yarı finale yükselmişti. Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyon olmak için ter dökecek, yarı final maçındaki rakibi araştırılıyor. Peki Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçı ne zaman? İşte heyecanla beklenen maç öncesi merak edilen soruların cevapları...

BOKS ŞAMPİYONASI NEREDE?

Dünya Boks Şampiyonası İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenleniyor.

Fotoğraftaki Feruza Kazakova

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN YARI FİNALDEKİ RAKİBİ KİM?

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat'ı 5 - 0 yenerek adını yarı finale yazdırmıştı. Buse Naz'ın yarı finaldeki rakibi de araştırılıyordu. Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası yarı final maçını Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla yapacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU'NUN YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Buse Naz Çakıroğlu yarı final maçına 13 Eylül Cumartesi günü çıkacak.

BUSE NAZ ÇAKIROĞLU KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Buse Naz Çakıroğlu 26 Mayıs 1996’da dünyaya geldi Aslen Trabzonludur.