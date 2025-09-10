Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası&#039;nda yarı finale yükseldi!
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dünya Boks Şampiyonası çeyrek final maçında Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı rakibini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, Hindistan'dan Zareen Nikhat'ı yenerek yarı finale yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool şehrinde düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kilo çeyrek final mücadelesinde Buse Naz Çakıroğlu, Hindistanlı Zareen Nikhat ile karşı karşıya geldi. Rakibine karşı üstün bir oyun sergileyen Çakıroğlu, mücadeleyi 5-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Buse Naz Çakıroğlu, yarı finalde cumartesi günü Özbekistan'dan Feruza Kazakova'yla kozlarını paylaşacak.

Buse Naz Çakıroğlu Dünya Boks Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi! - 1. Resim

BÜŞRA IŞILDAR VE ŞEYMA DÜZTAŞ DA BRONZ MADALYAYI GARANTİLEMİŞTİ

Öğlen seansında 75 kiloda çeyrek finalde ringe çıkan Büşra Işıldar, İngiliz Mary-Kate Smith’i 5-0 yenerek ilk madalyayı garantileyen isim oldu. Işıldar, yarı finalde cumartesi günü Avustralyalı Sue Emma Greentree ile karşı karşıya gelecek.
+80 kiloda mücadele eden Şeyma Düztaş da Suudi Arabistanlı Noof Alyousef'i nakavt ederek adını yarı finale yazdıran bir diğer milli sporcu oldu. Düztaş, cumartesi günü yarı finalde Hindistan'dan Nupur Nupur ile mücadele edecek.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

