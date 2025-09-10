THY, 12 Dev Adam'ın yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek
Türk Hava Yolları (THY), A Milli Basketbol Takımı'nın 12 Eylül’de Estonya'nın başkenti Riga’da Yunanistan ile oynayacağı EuroBasket 2025 yarı final maçı için ek sefer düzenleyecek. THY, maç coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlar için TK6887 sefer sayılı uçuşu saat 08.00’de planladı.
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"EuroBasket 2025’te yoluna tarih yazarak devam eden 12 Dev Adam'a desteğimiz sürüyor. Yunanistan'la oynanacak yarı final coşkusuna ortak olmak isteyen vatandaşlarımız için Riga’ya ek sefer planladık. Uçuş detayları TK6887, 12 Eylül, 08.00. Başarılar Türkiye."
