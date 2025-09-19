Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor

Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında yaranan Cahit Onar'ın sağlık durumu merak edildi. Cahit Onar kimdir, ne iş yapar, aslen nerelidir? gibi sorular merak edildi. İşte Cahit Onar'ın biyografisi ve kaza sonrası sağlık durumu ile ilgili bilgiler...

Son dakika haberinin detayları araştırılıyor. AK Partili Belediye Başkanı Cahit Onar, Kırıkkale'de kaza  yaptı. Kazada yaralanan Cahit Onar'ın son sağlık durumu merak edildi. Peki Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar... 

Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor - 1. Resim

CAHİT ONAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cahit Onar, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanıdır. 1970 yılında Kütahya'da dünyaya geldi, 55 yaşındadır, Aslen Kütahyalıdır. İlköğrenimini Simav Demirci'deki köyünde, ortaöğretimini Simav İmam Hatip Lisesi’nde, daha sonra Simav Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. 1992 yılında polis memuru olarak göreve başlamıştır. İstanbul, Tunceli daha sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde görev yapmış, görevi sırasında birçok ödül ve başarı belgesi almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CAHİT ONAR KAZA MI YAPTI, DURUMU NASIL?

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı. Sezai Özden idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil, D-200 kara yolunun 23. kilometresinde Abdullah Aygün'ün kullandığı Demirci Belediyesine ait 43 KG 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Göbeklitepe'de tarihe ışık tutan yeni keşif! İnsan heykeli gün yüzüne çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Göztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacak - HaberlerGöztepe-Beşiktaş maçı muhtemel 11'ler belli oldu mu? Mücadele 20.00'de başlayacakAGS 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı? - HaberlerAGS 10 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?Emre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyor - HaberlerEmre Bulut kimdir, kaç yaşında, ne iş yapar? Hapsi isteniyor, suçu merak ediliyorAUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli oldu - HaberlerAUZEF ders seçimi ve kayıt yenileme ne zaman? 2025 ders ekle-sil tarihleri belli olduAhmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!.. - HaberlerAhmet Sungur kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakkındaki suçlama ne!..2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri - Haberler2025 Gaziler Günü ne zaman? Gaziler Günü mesajları ve sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...