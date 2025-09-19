Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? Trafik kazası geçirdi, son durumu araştırılıyor

Son dakika haberinin detayları araştırılıyor. AK Partili Belediye Başkanı Cahit Onar, Kırıkkale'de kaza yaptı. Kazada yaralanan Cahit Onar'ın son sağlık durumu merak edildi. Peki Cahit Onar kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

CAHİT ONAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cahit Onar, Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanıdır. 1970 yılında Kütahya'da dünyaya geldi, 55 yaşındadır, Aslen Kütahyalıdır. İlköğrenimini Simav Demirci'deki köyünde, ortaöğretimini Simav İmam Hatip Lisesi’nde, daha sonra Simav Cumhuriyet Lisesi’nde tamamlamıştır. 1992 yılında polis memuru olarak göreve başlamıştır. İstanbul, Tunceli daha sonra yeniden İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde çeşitli birimlerde görev yapmış, görevi sırasında birçok ödül ve başarı belgesi almıştır. Evli ve 2 çocuk babasıdır.

CAHİT ONAR KAZA MI YAPTI, DURUMU NASIL?

Kırıkkale'de meydana gelen trafik kazasında Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı. Sezai Özden idaresindeki 35 GB 9150 plakalı otomobil, D-200 kara yolunun 23. kilometresinde Abdullah Aygün'ün kullandığı Demirci Belediyesine ait 43 KG 444 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Demirci Belde Belediye Başkanı Cahit Onar yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Onar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.