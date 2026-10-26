Çarşamba günü okullar yarım gün mü sorusu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenci ve velilerin gündeminde. 28 Ekim'de derslerin hangi saate kadar devam edeceği, öğleden sonra eğitim yapılıp yapılmayacağı ve tatil uygulamasının kimleri kapsadığı araştırılıyor.

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Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü yaklaşırken 28 ve 29 Ekim tarihlerini kapsayan resmi tatil düzeni yeniden gündeme geldi. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba, 29 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Öğrenciler ve veliler okul programını planlarken kamu çalışanları ile özel sektör çalışanları da tatilin başlangıç saatini merak ediyor.

ÇARŞAMBA GÜNÜ OKULLAR YARIM GÜN MÜ?

28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar yarım gün açık olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 28 Ekim günü saat 13.00'te başlıyor ve 29 Ekim boyunca devam ediyor. Buna göre okullarda 28 Ekim sabah saatlerinde eğitim devam ederken öğleden sonra ders yapılmayacak.

29 Ekim Perşembe günü ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle okullar tam gün kapalı olacak. Dolayısıyla öğrenciler açısından tatil 28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. 30 Ekim Cuma için genel bir resmi tatil kararı bulunmadığından ayrıca bir idari karar alınmadığı sürece eğitim öğretimin normal şekilde sürmesi bekleniyor.

Çarşamba günü okullar yarım gün mü? 28 Ekim okulların tatil durumu

28 EKİM'DE KİMLERE TATİL?

28 Ekim'de resmi tatil saat 13.00 itibarıyla başladığı için kamu kurumlarında çalışanlar ve öğrenciler açısından günün ikinci yarısı tatil kapsamında olacak. Okullar, kamu kurumları ve resmi dairelerde sabah saatlerinde normal düzen devam ederken öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatili başlıyor. 29 Ekim'de ise resmi tatil tam gün uygulanıyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : İREM ÖZCAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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