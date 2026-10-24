Her yıl Türkiye'nin dört bir tarafında kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle çalışanlar ve öğrenciler, tatil süresini araştırmaya başladı. 4,5 gün tatil ihtimali doğması nedeniyle resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? 30 Ekim Cuma günü tatil mi?

Kaydet a- | +A

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile tatil takvimi belirleniyor. Güncel uygulama doğrultusunda Cumhuriyet Bayramı tatili, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00’te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek. Böylece bayram kapsamında toplam 1,5 gün resmi tatil uygulanacak.

Cumhuriyet Bayramı tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? Resmi tatil takvimi

30 EKİM TATİL Mİ?

30 Ekim Cuma günü ise mevcut resmi tatil takviminde yer almıyor. 30 Ekim için ayrı bir karar alınması halinde, 28 Ekim öğleden sonra başlayacak ara hafta sonuyla birleşerek 4,5 günü bulabilecek 1.5 günlük tatilin 4,5 güne çıkması için cuma gününü kapsayan ek bir karar gerekiyor.

ÇALIŞANLAR TATİL SÜRESİNİ UZATABİLİR

30 Ekim’in tatil ilan edilmemesi durumunda da yıllık izin hakkı bulunan çalışanlar, işverenlerinin onayıyla cuma günü yıllık izin kullanarak tatillerini uzatabilir. Hafta sonu çalışmayanlar için bu izin, Cumhuriyet Bayramı tatiliyle birleşerek 4,5 günlük kesintisiz tatil imkanı sağlayabilir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala