Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11&#039;ler belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonunun açılış haftası nefes kesen maçlara sahne oluyor. Celta Vigo, kendi sahasında Getafe’yi konuk edecek. Balaídos Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip içinde kritik bi sınav olacak. Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.

CELTA VİGO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Celta Vigo ile Getafe arasındaki mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Celta Vigo - Getafe maçı şifreli şekilde dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.

Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 1. Resim

CELTA VİGO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga’nın ilk haftasında oynanacak Celta Vigo - Getafe maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de başlayacak. Balaidos Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.

Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu - 2. Resim

CELTA VİGO - GETAFE MUHTEMEL 11

Celta Vigo: I. Radu, J. Rueda, C. Starfelt, M. Alonso, S. Carreira, F. Beltrán, I. Moriba, Ó. Mingueza, I. Aspas, P. Durán, F. Jutglà

Getafe: D. Soria, K. Femenía, Djené, D. Rico, Davinchi, M. Martín, Y. Neyou, L. Milla, M. Arambarri, B. Mayoral, C. Uche

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Duy Beni’nin yıldızı İbrahim Yıldız’ın üzerine ağaç devrildi! Komadaki genç oyuncudan haber var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Jessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica balina olayı gerçek mi, Jessica Radcliffe yaşıyor mu? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!Espanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu! - HaberlerEspanyol-Atletico Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Maç kadrosu belli oldu!Konyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler... - HaberlerKonyaspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...Gaziantep'te korkutan anlar! Attan düşen AK Partili eski ilçe başkanı ağır yaralandı - HaberlerAK Partili eski başkan ağır yaralandıGençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler... - HaberlerGençlerbirliği - Antalyaspor maçı saat kaçta?Athletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti - HaberlerAthletic Bilbao-Sevilla maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti
Sonraki Haber Yükleniyor...