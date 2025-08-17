Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak? Muhtemel 11'ler belli oldu
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
İspanya La Liga’da 2025-2026 sezonunun açılış haftası nefes kesen maçlara sahne oluyor. Celta Vigo, kendi sahasında Getafe’yi konuk edecek. Balaídos Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma, yeni sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen iki ekip içinde kritik bi sınav olacak. Celta Vigo - Getafe maçı hangi kanalda, şifresiz mi, saat kaçta başlayacak futbolseverlerin gündeminde yerini aldı.
CELTA VİGO - GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Celta Vigo ile Getafe arasındaki mücadele Türkiye’de S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Celta Vigo - Getafe maçı şifreli şekilde dijital platformlar üzerinden izlenebilecek.
CELTA VİGO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
La Liga’nın ilk haftasında oynanacak Celta Vigo - Getafe maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 18.00’de başlayacak. Balaidos Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma büyük bir heyecanla bekleniyor.
CELTA VİGO - GETAFE MUHTEMEL 11
Celta Vigo: I. Radu, J. Rueda, C. Starfelt, M. Alonso, S. Carreira, F. Beltrán, I. Moriba, Ó. Mingueza, I. Aspas, P. Durán, F. Jutglà
Getafe: D. Soria, K. Femenía, Djené, D. Rico, Davinchi, M. Martín, Y. Neyou, L. Milla, M. Arambarri, B. Mayoral, C. Uche
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan