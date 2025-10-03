Avrupa 'Gazze' için ayağa kalktı! "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz" sloganlarıyla sokaklar patladı

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Akdeniz sularında saldırması, aktivistleri hukuk dışı alıkoyması dünyada tepkiyle karşılandı. Özellikle Avrupa başkentlerinde on binlerce kişi sokaklara çıktı.

En sert eylemler ise İtalya'da gerçekleşti. Başkent Roma'da akşam saatlerinde binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla tarihi arena Kolezyum'un önünde bir araya geldi.

GENEL GREVE ÇIKACAKLAR

Göstericiler "Her şeyi engelleyeceğiz", "Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz","Özgür Filistin" sloganları atarak yarınki genel grevde ülkede işleyişi durduracaklarını belirtti.

Protestocular, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de aralarında olduğu bazı liderlerin üzerine kanlı el basılmış fotoğrafları ile "Soykırımı durdurun","İsrail ile anlaşmaları sonlandırın" yazılı dövizler taşıdı.

Gösterinin organizatörleri, soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen buradaki yürüyüşe 50 bin kişinin katıldığını duyurdu.

GÖSTERİCİLER PİSTE KADAR ÇIKTI, UÇUŞLAR DURDURULDU

Milano kentinde de yaklaşık 20 bin kişi, Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırmasını protesto etti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, ülkenin farklı şehirlerinde de protesto gösterileri düzenlendi.

Ülkenin kuzeyindeki Torino'da, göstericiler protestolarını Caselle Havalimanı pistine kadar taşıdı. Göstericilerin piste çıkması sebebiyle havalimanındaki uçuşlar kısa süreliğine aksadı.

Floransa, Livorno ve Pisa kentlerinde de çok sayıda gösterici, protestolarını tren garlarına taşıyarak, İsrail'in hem filoya hem de Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

BREZİLYA SUMUD İÇİN AYAKTA!

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde Filistin yanlısı göstericiler de İsrail’in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu’na destek vermek ve İsrail tarafından gözaltına alınan üyelerin serbest bırakılmasını talep etmek için protesto düzenledi. Gerçekleştirilen eylemde, göstericiler Filistin’e destek mesajları verirken, İsrail’in insani yardım girişimlerine yönelik müdahaleleri de kınandı.

LAHEY'DE GÖSTERİCİLERE MÜDAHALE

Hollanda polisi, hükümetin sessizliğini protesto etmek ve İsrail’in Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırılarını kınamak için Lahey kentinde Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericilere müdahale etti.

Bakanlık binasının giriş kapısı, kendilerini zincirleyen göstericiler tarafından kapatıldı. Bazı göstericiler Den Haag Merkez tren istasyonundaki raylara oturarak tepkisini gösterdi. Polis çok sayıda göstericiyi tutukladı.

İSVEÇ'TE ÇOK SAYIDA GÖSTERİCİ GÖZALTINA ALINDI

İsveç’in başkenti Stockholm’de yüzlerce Filistin destekçisinin, İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu’na saldırısına yönelik düzenlediği protestoda çok sayıda gösterici tutuklandı.

İSPANYA'DA 24 BÜYÜK KENTTE HALK AYAKTA

Küresel Sumud Filosu'nun kalkış noktası olan Barselona ve başkent Madrid, İsrail karşıtı gösterilerin merkezi oldu.

Madrid'de Dışişleri Bakanlığının konutlarından Santa Cruz Sarayı önünde toplanan binlerce kişi, İsrail'den gözaltına aldığı Küresel Sumud Filosu üyelerini hemen serbest bırakmasını ve İspanya hükümetinin Binyamin Netanyahu hükümetine daha fazla yaptırım uygulamasını istedi.

Filistin bayrakları ile yürüyen kalabalık, "Katil İsrail", "Boykot İsrail", "Soykırımı durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

Binlerce İspanyolun katıldığı, İsrail karşıtı benzer eylemler, Valensiya, Pamplona, Toledo, Sevilya, Bilbao gibi 24 büyük kentte yapıldı.

İspanya'daki İsrail'i protesto gösterilerinin hafta sonunda daha da büyük katılımla devam etmesi öngörülüyor.

İNGİLTERE'DE POLİS BİBER GAZI KULLANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da da polis protestocuları dağıtmak için biber gazı ve cop kullandı. 'Gazze'de açlıktan ölümleri durdurun' yazılı pankartlarla sokaklara dökülenler polisle karşı karşıya geldi.

PORTEKİZ VE İRLANDA'DAKİ EYLEMLER

Portekiz'in başkenti Lizbon ile Almanya’nın Düsseldorf kentinde Filistin'e destek için düzenlenen protestoda, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na saldırıları kınandı.

Filistin'e desteğin en büyük olduğu Avrupa ülkesi olan İrlanda'da da yollar kapatıldı. Eylemlere meclisten de destek verildi.