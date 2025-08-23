Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cenk Melih Yazıcı kimdir? İşte menajeri olduğu futbolcular!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cenk Melih Yazıcı, son dönemlerde gündeme gelen futbolcu menajerleri arasında yer alan isimlerden biri oldu. Peki, Cenk Melih Yazıcı kimdir, hangi futbolcuların menajeri? İşte, detaylar...

Futbol menajeri Cenk Melih Yazıcı, Merih Demiral’dan Kerem Aktürkoğlu’na kadar birçok yıldızın kariyerine yön veriyor. Gündeme gelen ismin

CENK MELİH YAZICI KİMDİR?

Cenk Melih Yazıcı, Ataşehir merkezli CMY Future şirketinin kurucusu ve başkanıdır. Genç yaşta menajerlik kariyerine başlayarak kısa sürede sektörde adını duyuran Yazıcı, özellikle Türk futbolcuların Avrupa liglerine transferinde kilit bir rol oynuyor. 

Merih Demiral'ın Alanyaspor’dan Juventus’a transferinde önemli bir pay sahibi olduğu biliniyor. 

CENK MELİH YAZICI HANGİ FUTBOLCULARIN MENAJERİ?

Cenk Melih Yazıcı, CMY Future aracılığıyla Merih Demiral (Al-Ahli), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Yunus Akgün (Galatasaray) ve Oğuz Aydın (Fenerbahçe) gibi Süper Lig’in ve uluslararası arenanın önde gelen isimlerinin menajerliğini yapıyor. Ayrıca Yıldıray Mert Çetin’in Hellas Verona’ya transferinde önemli bir rol oynadı. Serdar Saatçı (Braga), Emin Bayram (Westerlo), Tuğbey Akgün (Ümraniyespor) gibi genç yeteneklerin de temsilciliğini üstleniyor.

