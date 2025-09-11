Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Charlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyordu

Charlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyordu

Charlie Kirk neden öldü? Trump destekçisi aktivist olarak biliniyordu
ABD’de Trump destekçisi aktivist Charlie Kirk’ün Utah’taki bir etkinlikte silahlı saldırıya uğraması dünya gündemine yerleşti. Charlie Kink ölüm nedeni ve uğradığı silahlı saldırının detayları merak ediliyor.

10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte silahlı saldırıya uğrayan Charlie Kirk’ün ölümü, ABD’de geniş yankı uyandırdı. Charlie Kirk neden öldü, kimdir?

CHARLIE KIRK NEDEN ÖLDÜ?

Charlie Kirk, 10 Eylül 2025’te Utah Valley Üniversitesi’nde düzenlenen bir Turning Point USA etkinliğinde konuşma yaparken bir çatıdan açıldığı düşünülen tek bir kurşunla boynundan vurularak öldürüldü.

Utah Valisi Spencer Cox, saldırıyı “siyasi bir suikast” olarak nitelendirirken yetkililer olayın hedefli bir saldırı olduğunu ve şüphelinin henüz yakalanmadığını belirtti. İki kişi gözaltına alınmış ancak bağlantıları olmadığı için serbest bırakılmıştı.

Saldırının ardından, FBI Direktörü Kash Patel, soruşturmanın devam ettiğini ve saldırganın yakalandığını duyurdu.

CHARLIE KIRK KİMDİR?

Charlie Kirk, 1993’te Illinois’de doğdu ve 18 yaşında Turning Point USA’yi kurarak muhafazakar gençlik hareketinin önde gelen isimlerinden biri haline gelen bir aktivist, yazar ve medya kişiliğidir.Özellikle Trump yönetimiyle yakın ilişkileriyle tanınıyordu.

Turning Point USA, üniversite kampüslerinde muhafazakâr değerleri yaymayı amaçlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olarak bilinirken, Kirk’ün X’te 5,3 milyon, TikTok’ta 7,3 milyon takipçisiyle geniş bir kitleye hitap ettiği belirtiliyor.

Kirk, aynı zamanda “The Charlie Kirk Show” adlı radyo programıyla ve sıkça tartışmalara neden olan sosyal medya paylaşımlarıyla biliniyordu.

SALDIRGAN YAKALANDI MI?

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, silahlı saldırının failinin gözaltına alındığını duyurdu. 

 

