Christa Pike, ABD'nin Tennessee eyaletinde infaz sürecinde yaşanan gelişmelerin ardından yeniden gündeme geldi. Hakkındaki idam kararı ve infaz sırasında yaşananlar nedeniyle "Christa Pike kimdir, öldü mü, yaşıyor mu" merak ediliyor.

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Christa Pike'ın adı, Tennessee'de yaklaşık iki yüzyıl sonra bir kadına yönelik ilk idam girişiminin merkezinde yer almasıyla yeniden dünya basınına taşındı. 1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesinden hüküm giyen Pike, suç işlendiğinde 18 yaşındaydı. Yıllar süren temyiz ve af başvurularının ardından infaz tarihi belirlenirken dosya genç yaşta işlenen suçlarda ölüm cezası tartışma konusu oldu.

CHRISTA PIKE KİMDİR?

Christa Gail Pike, 1970'lerin ortasında doğan ve Tennessee'de ölüm cezasına çarptırılan Amerikalı bir hükümlüdür. Pike, 1995 yılında Knoxville'deki Job Corps programında tanıdığı 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesiyle ilgili davada suçlu bulundu. Cinayetin işlendiği sırada 18 yaşında olan Pike, olayın ardından ölüm cezasına mahkum edildi ve Tennessee'nin ölüm sırasındaki tek kadın hükümlüsü olarak uzun yıllar cezaevinde kaldı. Davada Pike'ın o dönemki erkek arkadaşı Tadaryl Shipp de yer alırken Shipp, suç sırasında 17 yaşında olması nedeniyle ölüm cezası almadı.

Avukatları, Pike'ın çocukluk döneminde ağır ihmal ve cinsel istismar yaşadığını, daha sonra bipolar bozukluk ve travma sonrası stres bozukluğu tanıları aldığını belirterek ölüm cezasının müebbet hapse çevrilmesini istedi. Tennessee Valisi Bill Lee ise 28 Eylül'de af talebini reddetti.

CHRISTA PIKE ÖLDÜ MÜ?

Christa Pike, 30 Eylül 2026'da Tennessee'deki Riverbend Maximum Security Institution'da zehirli iğneyle idam edilmek üzere infaz odasına alındı ancak infaz girişimi başarısız oldu. Daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Kamuoyuna yansıyan son bilgilere göre Pike'ın öldüğü doğrulanmış değil, avukatları hastanede tedavi altında olduğunu açıkladı.

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