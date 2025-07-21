Çiftten açıklama geldi! Beren Saat hamile mi?

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Beren Saat ve Kenan Doğulu hakkında geçtiğimiz haftalarda yeniden alevlenen bebek iddialarına cevap geldi. Beren Saat hamile mi sorusu gündemden düşmezken tüm soru işaretleri netlik kazandı.

Sık sık magazin gündeminde hamilelik ve boşanma haberleriyle yer alan ünlü çift, bir etkinlik çıkışında kameraların karşısına geçti ve uzun süredir konuşulan iddialara ilk kez net bir şekilde cevap verdi. Peki, Beren Saat hamile mi?

BEREN SAAT HAMİLE Mİ?

Son günlerde sosyal medyada yayılan hamilelik iddiaları, ünlü oyuncu Beren Saat’in adını yeniden gündeme taşıdı. Geçtiğimiz aylarda bazı magazin kaynaklarında çıkan “Beren Saat 4 aylık hamile” haberleri çiftin bir etkinlik çıkışında görüntü vermemek adına yoğun güvenlik önlemi almasıyla daha da güçlendi.

Beren Saat’in mekan çıkışında karnını çantasıyla kapatması da söylentileri artırdı. Daha önce de benzer iddialarla karşılaşan ünlü çift, bu kez doğrudan kamuoyuna açıklama yaparak sessizliğini bozdu.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Katıldıkları bir etkinlikte gazetecilerin sorularını cevaplayan çift, hamilelik iddialarına noktayı koydu. Beren Saat “Yıllar içinde bu tarz haberlerle sık sık karşılaştık. Bu da onlardan biri” diyerek iddiaları yalanladı.

Söze giren Kenan Doğulu ise “Biz bazen bu haberlerle eğleniyoruz ama aile büyüklerimiz ciddiye alıyor. Anneannem, babaannem, akrabalarımız ‘Hayırlı olsun’ demeye başlıyor. Bu durum bizi ister istemez mahcup ediyor. İnsanlar mutlu olsun istiyoruz ama bizden bir açıklama gelmeden kimse inanmasın artık” ifadeleriyle konuyu netleştirdi.