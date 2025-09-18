Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Club Brugge - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam 6 dev karşılaşma olacak. Turnuvadaki tek temsilcimiz Galatasaray da Eintracht Frankfurt ile bu akşam maç yapacak. Dikkat çeken mücadelelerden bir diğeri ise Belçika ekibi Club Brugge ile Fransa temsilcisi Monaco mücadelesi olacak. Sporseverler Club Brugge - Monaco saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi? diye merak ediyor, işte maçın yayın bilgileri...

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu heyecan dolu maçlarla devam ediyor. Bu akşamki eşleşmelerden biri de Club Brugge - Monaco. İki takımda avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Club Brugge - Monaco  maçı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki Club Brugge - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? işte maç detayları... 

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Monaco maçı bu akşam (18 Eylül) saat 19:45'te başlayacak. 

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Club Brugge ile Monaco, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki ilk maçın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Belçika'nın ev sahipliğindeki maç Jan Breydel Stadı’nda oynanacak. 

CLUB BRUGGE-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Salisu, Ouattara; Zakaria, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;

19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22.00 Newcastle United - Barcelona

22:00 Manchester City - Napoli

22.00 Sporting Lizbon - Kairat

Avrupa’nın “parlayan yıldızı” Türk savunma teknolojileri 
