Club Brugge - Monaco maçı saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir, şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu heyecan dolu maçlarla devam ediyor. Bu akşamki eşleşmelerden biri de Club Brugge - Monaco. İki takımda avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Club Brugge - Monaco maçı yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki Club Brugge - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nerede izlenir? işte maç detayları...

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Monaco maçı bu akşam (18 Eylül) saat 19:45'te başlayacak.

CLUB BRUGGE-MONACO MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Club Brugge ile Monaco, Şampiyonlar Ligi’nin lig aşamasındaki ilk maçın TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Belçika'nın ev sahipliğindeki maç Jan Breydel Stadı’nda oynanacak.

CLUB BRUGGE-MONACO MUHTEMEL 11'LER

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Onyedika, Stankovic; Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Monaco: Kohn; Teze, Dier, Salisu, Ouattara; Zakaria, Camara; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak diğer müsabakalar şu şekilde;

19.45 Kopenhag - Bayer Leverkusen

22.00 Eintracht Frankfurt - Galatasaray

22.00 Newcastle United - Barcelona

22:00 Manchester City - Napoli

22.00 Sporting Lizbon - Kairat