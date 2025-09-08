Coğrafya defteri kareli mi çizgili mi olur?

Coğrafya dersinde genel olarak yeryüzü, doğa olayları veya harita bilgisi gibi konular anlatılır. Sözele dayalı bir ders olsa da bu derste grafik de kullanılır.

Coğrafya defterinin kareli mi yoksa çizgili mi olması gerektiğine dair detaylar araştılıyor.

COĞRAFYA DEFTERİ KARELİ Mİ ÇİZGİLİ Mİ OLUR?

Genel olarak Coğrafya defteri kareli tercih edilmektedir. Ancak bu durum öğretmenlere göre değişiklik gösterebilir.

Harita ya da grafiklerin daha kolay çizilebilmesi adına öğretmenler kareli defter isteyebilir. Veli ve öğrencilerin öğretmenine danışarak coğrafya defteri alması tavsiye ediliyor.

COĞRAFYA DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLUR?

Coğrafya defteri genellikle 80 yaprak olarak tavsiye edilmektedir. Ancak defterin yaprak sayısı öğretmenlerin taleplerine göre farklılaşabiliyor. Coğrafya dersinde çok fazla not alınıyorsa 100 yapraklı defterde kullanılabiliyor.