Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?

Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?
Öğretim, Kimya, Defter, Kırtasiye, Lise, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Okulların açılmasıyla birlikte lise 9. sınıfa geçen ve diğer kademelerde kırtasiye raflarında defter seçimi özellikle kimya dersi için merak konusu oluyor. “Kimya defteri kareli mi, çizgili mi, kaç yaprak olmalı?” sorularına cevap aranıyor.

Kimya dersi fiziksel çizim, grafik, formül notları ve deney şemaları içerdiğinden defter seçimi kritik önem taşıyor. Kimya defterinin kareli mi yoksa çizgili mi olması gerektiği ve yaprak sayısının kaç olması gerektiği de veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor. 

KİMYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Kimya, sayısal yönü ağır basan ve çizim gerektiren bir ders olduğundan kareli defter kullanımı düzenli ve okunaklı olması açısından daha faydalı oluyor.

Kareli defter, formüllerin, grafiklerin ve deney çizimlerinin daha düzgün ve ölçülü yapılabilmesine imkan tanıyor. Bu nedenle çoğu kaynak ve eğitimciler "kimya defteri kareli olmalıdır" sonucuna varıyor. 

Okullardan özel kırtasiye listelerine bakıldığında da kimya için "60-80 yaprak büyük boy kareli defter" önerildiği görülüyor. 

Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur? - 1. Resim

KİMYA DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Defterin ideal yaprak sayısı, dersin yoğun içerik yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle 50-80 sayfalık kareli defterlerin kimya dersine yeterli olabileceği belirtiliyor. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatıyor! Yeni adresi Yargıtay'a bildirdilerNepal’de sosyal medya yasağı kanlı bitti: 16 ölü, yüzlerce yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur? - HaberlerFizik defteri kareli mi, kaç sayfa olur?2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli oldu - Haberler2025 Eylül emekli maaşı banka promosyonları: Hangi banka kaç lira veriyor? 30 bin TL’ye varan ödeme listesi belli olduBiyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur? - HaberlerBiyoloji defteri kareli mi çizgili mi olur?Togg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih! - HaberlerTogg T10F fiyatı ne zaman belli olacak? İşte satışa çıkacağı tarih!Osimhen sezonu kapattı mı, ne zaman dönecek? Galatasaray taraftarının gözü bu haberde - HaberlerOsimhen sezonu kapattı mı, ne zaman dönecek?Ensar Aytekin kimdir? - HaberlerEnsar Aytekin kimdir?
Sonraki Haber Yükleniyor...