Kimya defteri kareli mi, çizgili mi olur?

Kimya dersi fiziksel çizim, grafik, formül notları ve deney şemaları içerdiğinden defter seçimi kritik önem taşıyor. Kimya defterinin kareli mi yoksa çizgili mi olması gerektiği ve yaprak sayısının kaç olması gerektiği de veliler ve öğrenciler tarafından araştırılıyor.

KİMYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Kimya, sayısal yönü ağır basan ve çizim gerektiren bir ders olduğundan kareli defter kullanımı düzenli ve okunaklı olması açısından daha faydalı oluyor.

Kareli defter, formüllerin, grafiklerin ve deney çizimlerinin daha düzgün ve ölçülü yapılabilmesine imkan tanıyor. Bu nedenle çoğu kaynak ve eğitimciler "kimya defteri kareli olmalıdır" sonucuna varıyor.

Okullardan özel kırtasiye listelerine bakıldığında da kimya için "60-80 yaprak büyük boy kareli defter" önerildiği görülüyor.

KİMYA DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Defterin ideal yaprak sayısı, dersin yoğun içerik yapısına göre değişkenlik gösterebilir. Genellikle 50-80 sayfalık kareli defterlerin kimya dersine yeterli olabileceği belirtiliyor.