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Cristiano Ronaldo emekli olacak mı? Yıldız topçu resmen duyurdu...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, merakla beklenen emeklilik planlarını açıkladı. Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da kariyerini sürdüren 39 yaşındaki Portekizli yıldız, futbolu ne zaman bırakacağını ve hangi takımda veda edeceğini resmen duyurdu.

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yapıp yapmayacağı da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyordu. Cristiano Ronaldo, bu konuda da net konuşarak, teknik direktörlük yapmak gibi bir planı olmadığını vurguladı. "Geleceğimin oraya gideceğini düşünmüyorum. Kendimi futbolun dışında başka şeyler yaparken görüyorum" diyen Cristiano Ronaldo, teknik direktörlük kariyerini düşünmediğini açıkça belirtti.

Cristiano Ronaldo emekli olacak mı? Yıldız topçu resmen duyurdu... - 1. Resim

CRİSTİANO RONALDO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Futbolseverlerin merakla sorduğu "Cristiano Ronaldo ne zaman emekli olacak?" sorusu nihayet cevap buldu. Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine yaklaştığını belirterek, emeklilik tarihini tam olarak bilmediğini, ancak büyük olasılıkla kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da sonlandıracağını söyledi.

Cristiano Ronaldo emekli olacak mı? Yıldız topçu resmen duyurdu... - 2. Resim

"Emekliliğin yakında mı yoksa 2-3 yıl içinde mi olacağını bilmiyorum, ancak büyük ihtimalle Al-Nassr'da futbolu bırakacağım" diyen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da futbol oynamaktan çok mutlu olduğunu ve kariyerine burada devam etmek istediğini belirtti.

Cristiano Ronaldo emekli olacak mı? Yıldız topçu resmen duyurdu... - 3. Resim

CRİSTİANO RONALDO PORTEKİZ MİLLİ TAKIMINI BIRAKACAK MI?

Portekizli yıldız, milli takım kariyerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. "Milli takımı bırakma kararımı önceden kimseye söylemeyeceğim. Bu benim için spontane, ancak aynı zamanda çok düşünülmüş bir karar olacak" şeklinde konuşan Cristiano Ronaldo, bu konuda da kesin bir tarih vermekten kaçındı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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