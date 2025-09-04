Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Cumartesi noter açık mı? 2025 yılı çalışma durumu merak konusu oldu

Noterlerin Cumartesi günü çalışma saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumartesi günü noterde işlem yapmak isteyenler, "Cumartesi noter açık mı?" sorusuna cevap arıyor.

"Cumartesi noter açık mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Noterler, hukuki ve resmi işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayan, kamu hizmeti sunan önemli kurumlardır.

Tapu, vekalet ve diğer işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı için noterlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI?

Cumartesi günleri yalnıza nöbetçi noterler açıktır. Çalışma saatleri ise genellikle 10:00 - 16:00 arasındadır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Noterlerin çalışma saatleri şu şekildedir; 

  • Haftaiçi Çalışma Saatleri: Noterler, sabah 09:00’da mesaiye başlar ve akşam 17:00’de kapanır.
  • Öğle Arası Saatleri: Noterlerde genellikle 12:30 ile 13:30 arasında bir saatlik öğle arası verilir. Bu süreçte hizmet verilmez.

