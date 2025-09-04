Cumartesi noter açık mı? 2025 yılı çalışma durumu merak konusu oldu

"Cumartesi noter açık mı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Noterler, hukuki ve resmi işlemlerin güvenilir bir şekilde yapılmasını sağlayan, kamu hizmeti sunan önemli kurumlardır.

Tapu, vekalet ve diğer işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar, 2025 yılı için noterlerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı.

CUMARTESİ NOTER AÇIK MI?

Cumartesi günleri yalnıza nöbetçi noterler açıktır. Çalışma saatleri ise genellikle 10:00 - 16:00 arasındadır.

NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Noterlerin çalışma saatleri şu şekildedir;