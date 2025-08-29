Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: 29 Ağustos 2025 Resmi Gazete'de hangi kararlar alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından çeşitli konularda alınan kararlar 29 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Yürütme ve idare bölümünden milletlerarası anlaşmalara, yönetmeliklerden tebliğlere kadar birçok karar Resmi Gazete’nin yeni sayısında yer aldı.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

–– Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler ve Bazı Uzmanlık Kuruluşları Arasındaki 21 Ekim 1965 Tarihli Değiştirilmiş Teknik Yardım Standart Anlaşması Hükümlerinin Gerekli Değişikliklerle Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörlük Ofisi ve Personeli Hakkında 1 Yıl Süreyle Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Sekretaryası Arasında Teati Edilen Ekli Notaların Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10310)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen Türkiye İçin Çok Yıllı Çevre ve İklim Değişikliği Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 27/5/2025 ve 10/6/2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10311)

–– Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Kapsamında Akdedilen Türkiye İçin Çok Yıllı İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Eylem Programına Ait Finansman Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında 23/5/2025 ve 10/6/2025 Tarihli Mektupların Teatisi Yoluyla İmzalanan Ekli Değişiklik Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10312)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 10288)

–– 2BZ BES Çubuk Biyogaz Santrali (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Ankara İli, Çubuk İlçesi, Sığırlıhacı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 156 Ada, 15 Parsel Numaralı Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10289)

–– Aliağa RES (Yardımcı Kaynak GES) Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla İzmir İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10290)

–– Süloğlu RES Elektrik Üretim Tesisinin Kapasite Artışının Sağlanması Amacıyla Edirne İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10291)

–– Uzunköprü-Hayrabolu ve Malkara İlçeleri Doğal Gaz Boru Hattı Projelerinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Bazı Taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10292)

–– Kocaeli İli, İzmit İlçesi, Çayırköy, Sepetçi, Tepeköy ve Yeşilova Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Sepetçi TOKİ Konutları Bağlantı Yolu Projesinin Yapımı Amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10293)

–– Eskişehir İli, Mihalgazi İlçesinde Kurulacak Doğal Gaz Dağıtım Tesisinin Yapımı Amacıyla, Hürriyet Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan 492 Ada, 15 Parsel Numaralı Taşınmazın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10294)

–– 154/33 kV Zeytindalı Transformatör Merkezi Sahası ve Bağlantı Yolu Güzergâhı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması ile 11/1/2024 Tarihli ve 8075 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10295)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Gümüşhane İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10296)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Kırklareli İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10297)

–– Sahipsiz Hayvanların Kontrol Altına Alınması, Barındırılması, Gözetilmesi ve Bakımlarının Sağlanması Amacıyla Yozgat İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliğinin Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10298)

–– Diyarbakır İli, Çermik İlçesinde Bulunan ve İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 10299)

–– Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile İlgili Kararlar (Karar Sayısı: 10300, 10301, 10302, 10303, 10304, 10305, 10306, 10307, 10308, 10309)

YÖNETMELİKLER

–– Atatürk Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Peynircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

–– Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/26)

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/28)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

