Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak

Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İlgili Haberler

Dijital platformda yayınlanan Cihangir Ceyhan'ın başrolünü üstlendiği Dengeler Biri Olmak dizisinin 3. bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi platform araştırılıyor.

Dengeler Biri Olmak dizisi, 19 Nisan'da GAİN platformunda internet dizisi olarak ekran macerasına başladı. 

1 ve 2. bölümleri yayınlanan dizisinin 3. bölümünün yayınlanma tarihi araştırılıyor. 

Dengeler Biri Olmak 3. bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak.

Dizinin hikayesi, Ferit isimli bir boksörün suç dünyasında hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor. 

Çocukluk hayallerinin peşinden giderken aynı zamanda hayatın zorluklarıyla değişen Ferit'i, Camdaki Kız dizisinin Hayri'si Cihangir Ceylan canlandırıyor. Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak - 1. Resim

Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:

Erol Babaoğlu

Ulvi Kahyaoğlu

Tanju Bilir

Mücahit Koçak

Burak Şafak 

Mazlum Çimen

Toplam 8 bölüm sürecek dizi, GAİN dijital platformunda yayınlanıyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Böyle vicdansızlık olmaz! Yazlığına gitti, kapıyı açar açmaz polisi aradı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler - Haberler22 Nisan 2024 İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelerMillî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek - HaberlerMillî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci aday tercih işlemleri 10 Mayıs 2024 tarihinde sona erecekCem Topçuoğlu hayatı ve biyografisi - HaberlerCem Topçuoğlu hayatı ve biyografisiKorkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyor - HaberlerKorkma Ben Yanındayım dizisi 7. bölümde final yapıyorDOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecek - HaberlerDOAS temettü ödemesi 24 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşecekKim Milyoner Olmak İster'de erken veda… Elendiği soru şaşırttı! ‘Keşke joker kullansaydım’ - HaberlerElendiği soru şaşırttı, Kenan İmirzalıoğlu teselli etti
Sonraki Haber Yükleniyor...