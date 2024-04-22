Dengeler Biri Olmak 3 bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Dijital platformda yayınlanan Cihangir Ceyhan'ın başrolünü üstlendiği Dengeler Biri Olmak dizisinin 3. bölümü ne zaman yayınlanacak, hangi platform araştırılıyor.
Dengeler Biri Olmak dizisi, 19 Nisan'da GAİN platformunda internet dizisi olarak ekran macerasına başladı.
1 ve 2. bölümleri yayınlanan dizisinin 3. bölümünün yayınlanma tarihi araştırılıyor.
Dengeler Biri Olmak 3. bölüm 26 Nisan 2024 Cuma günü yayınlanacak.
Dizinin hikayesi, Ferit isimli bir boksörün suç dünyasında hayatta kalma mücadelesine odaklanıyor.
Çocukluk hayallerinin peşinden giderken aynı zamanda hayatın zorluklarıyla değişen Ferit'i, Camdaki Kız dizisinin Hayri'si Cihangir Ceylan canlandırıyor.
Dizinin oyuncu kadrosu şöyle:
Erol Babaoğlu
Ulvi Kahyaoğlu
Tanju Bilir
Mücahit Koçak
Burak Şafak
Mazlum Çimen
Toplam 8 bölüm sürecek dizi, GAİN dijital platformunda yayınlanıyor.