Türkiye'nin birçok noktasında deprem meydana gelmektedir. Son olarak bugün AFAD, saat 21.14'te Akdeniz'de Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Peki, Deprem mi oldu? Son depremler listesi...

Deprem mi oldu? sorusu AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan son depremler listesiyle beraber belli oluyor. En son nerede, kaç şiddetinde ve saat kaçta deprem oldu son depremler listesinde...

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Antalya'da deprem oldu.

Verilere göre saat 21.14'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesine yaklaşık 95,91 kilometre uzaklıkta 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin deniz yüzeyinden derinliği 18,05 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Antalya'nın Gazipaşa ilçesine 95 kilometre uzaklıktaki depremin, 18,05 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.