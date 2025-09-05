Dexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!

Dexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak soruları gündemde. Paramount+ üzerinde her Cuma günleri yeni bölümle izleyici karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için bekleyiş başladı.

DEXTER RESURRECTİON 11. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dexter Morgan’ın heyecan dolu geri dönüşü, “Dexter: Resurrection” ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 11. bölümü, hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Yapımcılar, dizinin planlanan hikayesinin 10 bölümden oluştuğunu açıkladı. Dexter Resurrection 11. bölüm yayınlanmayacak.

DEXTER RESURRECTİON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dexter Resurrection 10. bölüm 5 Eylül 2025 Cuma günü Paramount+ platformunda yayınlanacak. Her Cuma izleyiciyle buluşan Dexter Resurrection 1. sezon 10 bölüm olarak planlanmıştı. 29 Ağustos’ta yayınlanan 9. bölümün ardından sezon finali için geri sayım başladı.

DEXTER RESURRECTİON BİTTİ Mİ?

Dexter Resurrection toplamda yayınlanan 10 bölümle sona erdi. Yeni sezon için ise yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.

DEXTER RESURRECTİON OYUNCULARI

Michael C. Hall - Dexter Morgan

Uma Thurman - Charley

Jack Alcott - Harrison Morgan

David Zayas - Angel Batista

Ntare Guma Mbaho Mwine - Blessing Kamara

Kadia Saraf - Det. Claudette Wallace

Dominic Fumusa - Det. Melvin Oliva

Emilia Suárez - Elsa Rivera

James Remar - Harry Morgan

Peter Dinklage - Leon Prater

JillMarie Lawrence - Constance

Reese Antoinette - Joy

Darius Jordan Lee - Lance Thomas

Sharon Hope - Prudence Kamara

Liam Delgado - Dante Rivera

Eric Stonestreet - Al

Jason Alan Carvell - Stefan Pike

Eric Tabach - Sam Edelstein

Bryan Lillis - Ryan Foster

Krysten Ritter - Mia Lapierre

David Magidoff - Teddy Reed

David Dastmalchian - Gareth

Marc Menchaca - Red

Emily Kimball - Gigi

McKaley Miller - Shauna

Kit Flanagan - Mildred

Desmond Harrington - Joey Quinn

Steve Schirripa - Vinny

Will Rogers - Marc

Oberon K.A. Adjepong - Chike

Lizzy Kircher - Waitress

Brian Coll - Prison Guard

Eli Sherman - Little Dexter

John Lithgow - Arthur Mitchell

Neil Patrick Harris - Lowell

Erik King - James Doakes

Christian Camargo - Brian Moser

C.S. Lee - Vince Masuka

Lesley Stahl - Self

Jimmy Smits - Miguel Prado

Max von Essen - Keith

Samantha Wendorf - Mother

Marcus J. Paige - UrCar Driver

Isabella LaBlanc - Genesee

Mary Ann Hay - Flower Mart Owner

Jen Myers Hewitt - Ponytail Jogger

Jen Myers - Ponytail Jogger

Brian Dives - Bouncer

Evan Mulrooney - Dave

Nadia Gan - Vivian

Soft Abilez - Jules

James Ciccone - Det. Minniti

Jared Andrew Bybee - Cooper Morris

Jake Murphy - Eager Staff

Steve Belanger - FBI Agent

Barney Fitzpatrick - Professor

Dallas Goldtooth - Dr. Abrams

Dave Register - Arik

Rachel Paula Green - Lyanne

Gail Everett-Smith - Mariama

Tyrrell Harrell - UrCar Driver

Mark David Watson - Security Guard

Matthew William Ellis - Bryce

Harding Junior - Stanley

Cedric Cannon - Marvin

Chuck McMahon - Prison Guard

Xander Mateo - Young Brian

Caleb Hartsfield - Busser

Hannah Karpenko - Photographer

Meadow Nguy - Kim

John Maria Gutierrez - Jorge

Sam Soldo - Lead Teen

Eric Cheung - Sam

Richard Koons - Richard

Gabriella Pérez - Katie

Roy Shuler - Warden

Glen Llanes - Roy

Juan Carlos Diaz - Colin

Nick Di Brizzi Jr. - Sanitation Worker

Julian Wheeler - Pilot

Alfredo Diaz - Dwight

Diego Aguirre - Officer Oskelwitz

Stan J. Adams - Driver

Jordan Bell - Dad

David Shumbris - Jaywalker

Alec Preston - 'Saucy' Waiter

Alex Paez - Mayor Thompson

Genoveva Rossi - Server at Bowling Alley

Sarah Szloboda - Wine Bar Flirt

Brandon Scott Brown - College Student

George Parker - College Student

José Báez - M.Maximilian

Zachariah Isaiah Norman - Marcos

Amr Kotb - Lawyer

Marla Vera - Bar Patron

Kory Kurtis Harper - Upscale Dishwasher

Karie O'Donnell - Gala Attendee

Michael Sabanos - Gala Guest

Dylan Bickel - Line Cook

Matt Scalisi - Police Officer

Shefik - Tourist

Nicholas Natoli - College Student

Sarah Snyder - Bar Patron

John Lee - NYC Subway Commuter

Brielle Pribbernow - Kid at Hotel

Daniel Wright Jr. - Line Chef

Devin McCarthy - Stylish Lower Eastside Pedestrian

Matthew Mugo - College Lecture Student

Frank J Stettner IV - NYC Pedestrian

Matt Barbiere - OTB Manager

John DiGiorgio - Detective