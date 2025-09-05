Dexter Resurrection 11. bölüm ne zaman, yeni sezon ne zaman başlayacak? 2. sezon merakla bekleniyor!
DEXTER RESURRECTİON 11. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dexter Morgan’ın heyecan dolu geri dönüşü, “Dexter: Resurrection” ile izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 11. bölümü, hayranlar tarafından merakla bekleniyor. Yapımcılar, dizinin planlanan hikayesinin 10 bölümden oluştuğunu açıkladı. Dexter Resurrection 11. bölüm yayınlanmayacak.
DEXTER RESURRECTİON 10. BÖLÜM NE ZAMAN?
Dexter Resurrection 10. bölüm 5 Eylül 2025 Cuma günü Paramount+ platformunda yayınlanacak. Her Cuma izleyiciyle buluşan Dexter Resurrection 1. sezon 10 bölüm olarak planlanmıştı. 29 Ağustos’ta yayınlanan 9. bölümün ardından sezon finali için geri sayım başladı.
DEXTER RESURRECTİON BİTTİ Mİ?
Dexter Resurrection toplamda yayınlanan 10 bölümle sona erdi. Yeni sezon için ise yapım ekibinden gelecek resmi açıklamalar merakla bekleniyor.
DEXTER RESURRECTİON OYUNCULARI
Michael C. Hall - Dexter Morgan
Uma Thurman - Charley
Jack Alcott - Harrison Morgan
David Zayas - Angel Batista
Ntare Guma Mbaho Mwine - Blessing Kamara
Kadia Saraf - Det. Claudette Wallace
Dominic Fumusa - Det. Melvin Oliva
Emilia Suárez - Elsa Rivera
James Remar - Harry Morgan
Peter Dinklage - Leon Prater
JillMarie Lawrence - Constance
Reese Antoinette - Joy
Darius Jordan Lee - Lance Thomas
Sharon Hope - Prudence Kamara
Liam Delgado - Dante Rivera
Eric Stonestreet - Al
Jason Alan Carvell - Stefan Pike
Eric Tabach - Sam Edelstein
Bryan Lillis - Ryan Foster
Krysten Ritter - Mia Lapierre
David Magidoff - Teddy Reed
David Dastmalchian - Gareth
Marc Menchaca - Red
Emily Kimball - Gigi
McKaley Miller - Shauna
Kit Flanagan - Mildred
Desmond Harrington - Joey Quinn
Steve Schirripa - Vinny
Will Rogers - Marc
Oberon K.A. Adjepong - Chike
Lizzy Kircher - Waitress
Brian Coll - Prison Guard
Eli Sherman - Little Dexter
John Lithgow - Arthur Mitchell
Neil Patrick Harris - Lowell
Erik King - James Doakes
Christian Camargo - Brian Moser
C.S. Lee - Vince Masuka
Lesley Stahl - Self
Jimmy Smits - Miguel Prado
Max von Essen - Keith
Samantha Wendorf - Mother
Marcus J. Paige - UrCar Driver
Isabella LaBlanc - Genesee
Mary Ann Hay - Flower Mart Owner
Jen Myers Hewitt - Ponytail Jogger
Jen Myers - Ponytail Jogger
Brian Dives - Bouncer
Evan Mulrooney - Dave
Nadia Gan - Vivian
Soft Abilez - Jules
James Ciccone - Det. Minniti
Jared Andrew Bybee - Cooper Morris
Jake Murphy - Eager Staff
Steve Belanger - FBI Agent
Barney Fitzpatrick - Professor
Dallas Goldtooth - Dr. Abrams
Dave Register - Arik
Rachel Paula Green - Lyanne
Gail Everett-Smith - Mariama
Tyrrell Harrell - UrCar Driver
Mark David Watson - Security Guard
Matthew William Ellis - Bryce
Harding Junior - Stanley
Cedric Cannon - Marvin
Chuck McMahon - Prison Guard
Xander Mateo - Young Brian
Caleb Hartsfield - Busser
Hannah Karpenko - Photographer
Meadow Nguy - Kim
John Maria Gutierrez - Jorge
Sam Soldo - Lead Teen
Eric Cheung - Sam
Richard Koons - Richard
Gabriella Pérez - Katie
Roy Shuler - Warden
Glen Llanes - Roy
Juan Carlos Diaz - Colin
Nick Di Brizzi Jr. - Sanitation Worker
Julian Wheeler - Pilot
Alfredo Diaz - Dwight
Diego Aguirre - Officer Oskelwitz
Stan J. Adams - Driver
Jordan Bell - Dad
David Shumbris - Jaywalker
Alec Preston - 'Saucy' Waiter
Alex Paez - Mayor Thompson
Genoveva Rossi - Server at Bowling Alley
Sarah Szloboda - Wine Bar Flirt
Brandon Scott Brown - College Student
George Parker - College Student
José Báez - M.Maximilian
Zachariah Isaiah Norman - Marcos
Amr Kotb - Lawyer
Marla Vera - Bar Patron
Kory Kurtis Harper - Upscale Dishwasher
Karie O'Donnell - Gala Attendee
Michael Sabanos - Gala Guest
Dylan Bickel - Line Cook
Matt Scalisi - Police Officer
Shefik - Tourist
Nicholas Natoli - College Student
Sarah Snyder - Bar Patron
John Lee - NYC Subway Commuter
Brielle Pribbernow - Kid at Hotel
Daniel Wright Jr. - Line Chef
Devin McCarthy - Stylish Lower Eastside Pedestrian
Matthew Mugo - College Lecture Student
Frank J Stettner IV - NYC Pedestrian
Matt Barbiere - OTB Manager
John DiGiorgio - Detective