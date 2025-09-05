Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Wednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!

Wednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!
Netflix’in en popüler yapımlarından biri haline gelen Wednesday, yeni sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Wednesday 3. sezon ne zaman, yeni sezon tarihi belli oldu mu sorularının cevapları şimdiden araştırılmaya başlandı.

Yönetmenliğini Tim Burton’ın üstlendiği Wednesday dizisi Addams Ailesi evrenine farklı bir bakış açısı getiriyor. Daha önce sinema ve televizyon projelerinde sıkça karşımıza çıkan ikonik aile, Wednesday Addams karakteri üzerinden izleyenlere sunuldu. Peki, Wednesday 3. sezon ne zaman?

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olan Wednesday 3. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ama bu kez uzun bir bekleyiş söz konusu. İlk 2 sezon arasında yaklaşık üç yıl ara verilen dizi, 3. sezon için de benzer bir takvimle ilerliyor.

WEDNESDAY YENİ SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Wednesday yeni sezonu için resmi onay daha 2 sezon tamamlanmadan verilmişti. Yapım süreciyle ilgili paylaşılan bilgilere göre çekimlerin 2026 baharında başlaması planlanıyor.

Wednesday’in yeni sezonunun da 2027 yazında Netflix’te yayınlanlanması bekleniyor.

WEDNESDAY NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday 3. sezonunun 2027 yılının ortalarında izleyicilerle buluşması öngörülüyor. Yeni sezonda Lady Gaga’nın canlandıracağı Ophelia karakterinin öne çıkacağı belirtiliyor.

