Wednesday 3. sezon ne zaman? Yeni sezon tarihine dair açıklama geldi!

Yönetmenliğini Tim Burton’ın üstlendiği Wednesday dizisi Addams Ailesi evrenine farklı bir bakış açısı getiriyor. Daha önce sinema ve televizyon projelerinde sıkça karşımıza çıkan ikonik aile, Wednesday Addams karakteri üzerinden izleyenlere sunuldu. Peki, Wednesday 3. sezon ne zaman?

WEDNESDAY 3. SEZON NE ZAMAN?

Netflix’in en sevilen dizilerinden biri olan Wednesday 3. sezon ile izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ama bu kez uzun bir bekleyiş söz konusu. İlk 2 sezon arasında yaklaşık üç yıl ara verilen dizi, 3. sezon için de benzer bir takvimle ilerliyor.

Wednesday yeni sezonu için resmi onay daha 2 sezon tamamlanmadan verilmişti. Yapım süreciyle ilgili paylaşılan bilgilere göre çekimlerin 2026 baharında başlaması planlanıyor.

Wednesday’in yeni sezonunun da 2027 yazında Netflix’te yayınlanlanması bekleniyor.

Wednesday 3. sezonunun 2027 yılının ortalarında izleyicilerle buluşması öngörülüyor. Yeni sezonda Lady Gaga’nın canlandıracağı Ophelia karakterinin öne çıkacağı belirtiliyor.