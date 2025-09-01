Wednesday, kısa süre önce 2. sezonuyla ekrana geldi. 6 Ağustos’ta yayınlanan yeni bölümler sonrasında “Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman çıkacak?" sorusu gündeme geldi.

ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir başarı elde eden Wednesday, Addams Ailesi evreninden uyarlanmıştı. Jenna Ortega’nın başrolünde yer aldığı yapım, 2. sezonun ilk yarısı da benzer şekilde 50 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı.

WEDNESDAY 2. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday 2.sezon 9. bölüm yayınlanmayacaktır. Dizinin ikinci sezonu 8 bölümden oluşmaktadır.

Wednesday dizisinin ilk 4 bölümü, 6 Ağustos’ta izleyiciyle bir araya geldi. 5. bölüm ve devamı, 3 Eylül 2025 tarihinde platforma eklenecek.

WEDNESDAY 2. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu, toplam 8 bölüm olarak planlandı. Sezonun ilk yarısı 6 Ağustos’ta, kinci yarısı ise 3 Eylül 2025’te tamamen izlenebilecek. Wednesday 8.bölümüyle final yapmış olacak.

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga isimler vardır.