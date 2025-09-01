Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?

Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?
Netflix, Wednesday, 2. Sezon, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix’in fenomen dizisi Wednesday, 2. sezonuyla izleyicileriyle bir araya geliyor. 6 Ağustos'ta yayınlanan Wednesday'ın sıkı takipçileri "Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman?" sorusuna cevap aramaya başladı.

Wednesday, kısa süre önce 2. sezonuyla ekrana geldi. 6 Ağustos’ta yayınlanan yeni bölümler sonrasında “Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman çıkacak?" sorusu gündeme geldi. 

ilk sezonuyla dünya çapında büyük bir başarı elde eden Wednesday, Addams Ailesi evreninden uyarlanmıştı. Jenna Ortega’nın başrolünde yer aldığı yapım, 2. sezonun ilk yarısı da benzer şekilde 50 milyon izlenme sayısına ulaşarak rekor kırdı.

Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - 1. Resim

WEDNESDAY 2. SEZON 9. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Wednesday 2.sezon 9. bölüm yayınlanmayacaktır.  Dizinin ikinci sezonu 8 bölümden oluşmaktadır.

Wednesday dizisinin ilk 4 bölümü, 6 Ağustos’ta izleyiciyle bir araya geldi. 5. bölüm ve devamı, 3 Eylül 2025 tarihinde platforma eklenecek. 

Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - 2. Resim

WEDNESDAY 2. SEZON KAÇ BÖLÜMDEN OLUŞUYOR?

Wednesday dizisinin ikinci sezonu, toplam 8 bölüm olarak planlandı. Sezonun ilk yarısı 6 Ağustos’ta, kinci yarısı ise 3 Eylül 2025’te tamamen izlenebilecek. Wednesday 8.bölümüyle final yapmış olacak. 

Wednesday 2. sezon 9. bölüm ne zaman? - 3. Resim

WEDNESDAY OYUNCULARI KİMLER?

Jenna Ortega'nın yanı sıra Emma Myers, Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán  Steve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve Lady Gaga isimler vardır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Jandarmayla tartışması gündem olmuştu! AK Partili Hasan Özılgın görevinden istifa etti30 yıldır bunu yapabilen olmamıştı! Alperen Şengün'den tarihi başarı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim? - HaberlerGözleri Karadeniz dizisi konusu ne, oyuncuları kim?Kadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? - HaberlerKadıköy su kesintisi 2-3 Eylül 2025 İSKİ! Sular ne zaman, saat kaçta gelecek, hangi mahallelerde kesinti var?Mevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? - HaberlerMevlid kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor?Esra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem oldu - HaberlerEsra Erol Hikmet Bey öldü mü, Kübra’nın babası yaşıyor mu? Caner Toygar açıklamasıyla gündem olduAÖL kayıt tarihleri açıklandı mı? - HaberlerAÖL kayıt tarihleri açıklandı mı?Kızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman? 4. sezonla ekranlara dönüyor! - HaberlerKızılcık Şerbeti ne zaman başlayacak, yeni sezon ne zaman? 4. sezonla ekranlara dönüyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...