Wednesday 2. sezon 2. kısım geliyor: Yayın tarihi belli oldu

Netflix’in fenomen dizisi, yetenekli oyuncu Jenna Ortega’nın gotik karakteriyle izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Peki 2. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY DİZİSİNİN 2. SEZON İLK KISMI YAYINLANDI

Wednesday 2.sezon ilk kısmı 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Dizinin ilk sezonu da izleyici tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

2.sezonun ikinci kısmı ise 3 Eylül 2025’te yayınlanacak. Bu kısımda 5. bölümden sezon finaline kadar olan dört yeni bölüm yer alıyor. İlk kısımda yaşanan gizemli olayların ardından Wednesday’in akademideki serüveni kaldığı yerden devam edecek.

DİZİDE BU SEZON NELER OLACAK?

Yeni bölümlerde Wednesday, Nevermore Akademisi’nde daha derin sırlarla karşı karşıya kalacak. Arkadaşları ve düşmanlarıyla ilişkileri sınanırken, izleyicileri sürpriz karakterler ve beklenmedik olaylar bekliyor. Özellikle dizinin karanlık atmosferi ve esprili dili, hayranları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Nevermore Akademisi'ne geri dönen Wednesday Addams, görü yeteneği sayesinde yakın arkadaşı Enid Sinclair'in yaklaşan ölümünü görüyor. Dahası buna kendisinin sebep olduğunu fark ediyor. Wednesday'in Enid'i kurtarmak için geleceği değiştirmesi gerekiyor. Ancak bu hiç de kolay olmuyor.

YENİ SEZONA YENİ OYUNCULAR

Yeni sezonda kadroya dâhil olan isimlerin başındaSteve Buscemi, Billie Piper, Noah Taylor, Thandiwe Newton, Frances O'Connor, Haley Joel Osment, Christopher Lloyd ve ve yıldız şarkıcı Lady Gaga geliyor.

3 Eylül'de yeni bölümleriyle geri dönecek olan Wednesday, 3. sezon için de şimdiden onay almış durumda.