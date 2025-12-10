Belediye önünde kendisini ateşe vermişti: Kamera görüntüleri ortaya çıktı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe veren ve hayatını kaybeden Nuh Mercimek'in belediyedeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Mercimek'in kendini yere attığı, Nuh Mercimek'e bir kişinin vurduğu görüldü.
- Olay 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi'nde meydana geldi.
- Nuh Mercimek, kendi kendini ateşe verdiği araç ile belediye önüne geldi.
- Mercimek, kendisini yakmadan önce belediyede özel kalem müdürüyle görüşmüştür.
- Görüntülerde Mercimek'in sinirlenerek yere yattığı, daha sonra belediye özel kalem müdürünün ona su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.
- Görüntünün devamında Nuh Mercimek'in masaya vurduğu ve orada bulunan bir kişinin ona vurduğu görüldü.
- Mercimek'in vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle önce Afşin Devlet Hastanesine sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe veren ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şahsın, belediyedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi'nde meydana geldi. Aracı ile belediye önüne gelen 5 çocuk babası Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Darbedildiğini iddia ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh Mercimek (45) kendisini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen Mercimek'in vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen Nuh Mercimek hayatını kaybetti.
5 çocuk babası adam belediye önünde gözyaşları içinde kendini yaktı! Afşin Belediyesi'nden açıklama geldi
KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI
Mercimek'in kendisini yakmadan yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne geldiği öğrenildi. Mercimek'in görüşmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde belediye özel kalem müdürü ile beraber odaya giren Mercimek'in sinirlenerek kendisini yere attığı, daha sonra belediye özel kalem müdürünün Mercimek'e su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.
Görüntünün devamında ise Mercimek'in masaya vurduğu ve daha sonra odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek'e vurduğu görüldü. Güvenlik kamerasını sonunda ise kalabalığın odadan ayrıldığı görüldü.