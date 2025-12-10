Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde kendisini ateşe veren ve hayatını kaybeden Nuh Mercimek'in belediyedeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Mercimek'in kendini yere attığı, Nuh Mercimek'e bir kişinin vurduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, 5 Aralık tarihinde Afşin Belediyesi'nde meydana geldi. Aracı ile belediye önüne gelen 5 çocuk babası Mercimek, cep telefonu ile sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Darbedildiğini iddia ettikten sonra üzerine yanıcı madde döken Nuh Mercimek (45) kendisini ateşe verdi. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen Mercimek'in vücudunda yanıklar oluştu. Sağlık ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edilen Nuh Mercimek hayatını kaybetti.

Nuh Mercimek'in belediyedeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Mercimek'in kendisini yakmadan yaklaşık 5 ay önce Afşin Belediyesi'ne geldiği öğrenildi. Mercimek'in görüşmesine ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

Nuh Mercimek'in belediyedeki güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı

Görüntülerde belediye özel kalem müdürü ile beraber odaya giren Mercimek'in sinirlenerek kendisini yere attığı, daha sonra belediye özel kalem müdürünün Mercimek'e su ikram ettiği ve güvenlik görevlisinin ise kolonya verdiği görüldü.

Görüntünün devamında ise Mercimek'in masaya vurduğu ve daha sonra odada bulunan bir kişinin Nuh Mercimek'e vurduğu görüldü. Güvenlik kamerasını sonunda ise kalabalığın odadan ayrıldığı görüldü.

