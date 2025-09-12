DGS ek tercih ne zaman başlayacak? DGS ek tercih takvimi gündemde

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları 8 Eylül'de açıklandı. Yerleştirme işlemlerinin sona ermesiyle gözler DGS ek tercih takvimine çevrildi.

İlk yerleştirme sürecinde herhangi bir programa kayıt olamayan adaylar DGS ek tercih işlemi gerçekleştirecek. Peki, DGS ek tercih ne zaman başlayacak? ? İşte, DGS ek tercih takvimi...

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı hakkında henüz açıklama yapılmamıştır. kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Kazandıkları programa elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, "e-Devlet Kapısı"ndaki "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, "https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresinden kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. 11-15 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

2025 DGS TABAN PUANLARI LİSTESİ

ÖSYM DGS yerleştirme sonuçlarına dair taban ve tavan puanları listesini duyurdu. Yayınlanan listeye bakıldığında boş kontenjanlar ve taban puanlar da belli oldu. Üniversitelerin kalan ek kontenjanları, ÖSYM YKS ek tercih kılavuzunda detaylar paylaşılacaktır.

DGS TERCİH SONUÇLARINA GÖRE SAYISAL BİLGİLER 2025 İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TABAN PUANLAR VE BOŞ KONTENJANLAR LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ